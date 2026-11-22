Δεν μετράει μόνο το μέγεθος του σημαδιού. Η θέση του χτυπήματος και η πορεία της ρωγμής μπορούν να αλλάξουν την απόφαση.

Ακούς ένα «κρακ» στον δρόμο και βλέπεις ένα μικρό σημάδι στο παρμπρίζ. Το χτύπημα από πετραδάκι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεσαι καινούργιο κρύσταλλο. Ούτε όμως αρκεί να δεις ότι το σημάδι είναι μικρό. Για να κριθεί αν επισκευάζεται, σημασία έχει πού βρίσκεται και αν από αυτό ξεκινά ρωγμή.

Πότε μπορεί να επισκευαστεί

Ένα μικρό, εντοπισμένο χτύπημα μπορεί συχνά να επισκευαστεί με ειδική ρητίνη. Αν όμως είναι ακριβώς μπροστά στα μάτια του οδηγού, ακόμη και ένα μικρό σημάδι θέλει προσεκτική αξιολόγηση: το ίχνος που μπορεί να μείνει μετά την επισκευή έχει μεγαλύτερη σημασία εκεί απ’ ό,τι στην πλευρά του συνοδηγού. Αν υπάρχει ρωγμή που προχωρά ή φτάνει στην άκρη του κρυστάλλου, ζήτησε άμεσα έλεγχο, γιατί μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση.

Όταν σταθμεύσεις με ασφάλεια, βγάλε μία κοντινή φωτογραφία και μία από πιο μακριά, ώστε να φαίνεται πού βρίσκεται το χτύπημα. Στείλ’ τες σε ειδικό για μια πρώτη εκτίμηση και κλείσε έλεγχο, αντί να περιμένεις να δεις αν το σημάδι θα μεγαλώσει.

Αν αλλάξει το παρμπρίζ, τι γίνεται με την κάμερα;

Αν το αυτοκίνητο έχει εμπρός κάμερα πίσω από το παρμπρίζ, ρώτησε πριν από την αλλαγή αν η εργασία περιλαμβάνει τη βαθμονόμησή της σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Πρόκειται για τη ρύθμιση που εξασφαλίζει ότι η κάμερα «κοιτάζει» σωστά τον δρόμο μετά την τοποθέτηση του νέου κρυστάλλου. Από αυτήν μπορεί να εξαρτώνται λειτουργίες όπως η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και η προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης.