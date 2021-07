Η M-Sport αποκάλυψε το Ford Puma που θα τρέξει στο WRC το 2022 (pics & vid)

Η M-Sport παρουσίασε το νέο της Rally1 αυτοκίνητο της για την αγωνιστική σεζόν του 2022.

Η M-Sport παρουσίασε το νέο και υβριδικό Ford Puma Rally1, με το οποίο σκοπεύει να αγωνιστεί στο WRC από το 2022. Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο του Goodwood Festival of Speed, το οποίο διεξάγεται από τις 8 έως τις 11 Ιουλίου.

Το νέο Rally1 υβριδικό θα πραγματοποιήσει επιδείξεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, προτού επιστρέψει στο απαιτητικό και σκληρό πρόγραμμα εξέλιξης ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Η ανακοίνωση αυτή επιβεβαίωσε τις φήμες που ήθελαν την M-Sport να ολοκληρώνει τον κύκλο ζωής του Fiesta στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η M-Sport κατέκτησε το πρωτάθλημα οδηγών στο WRC τις περιόδους 2017 και 2018, διά χειρός Σεμπαστιέν Οζιέ.

Το Ford Puma WRC θα εφοδιάζεται με τον 1,6 λίτρων Ecoboost turbo κινητήρα, ο οποίος θα χρησιμοποιεί βιοκαύσιμο από το 2022. Επιπλεόν, θα φορά το υβριδικό σύστημα απόδοσης 100 kW.

O επικεφαλής της Ford Performance, Μαρκ Ράσμπρουκ δήλωσε: «Η Ford είναι δεσμευμένη σε ένα ηλεκτροκίνητο μέλλον. Το Ford Puma Rally1 αναμένεται να δοκιμάσει την υβριδική ενέργεια στο απόλυτο όριο και να αποδείξει πως μπορεί να προσφέρει εντυπωσιακές αποδόσεις».

Ο επικεφαλής της M-Sport, Μάλκολμ Ουίλσον πρόσθεσε: «Η νέα εποχή του WRC αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά άλματα στο WRC έως σήμερα. Το υβριδικό σύστημα σημαίνει πως θα δούμε τα πιο ισχυρά αυτοκίνητα έως σήμερα. Η αλλαγή στο Puma είναι άκρως συναρπαστική και με το όνομα αυτό να έχει ήδη αγωνιστική κληρονομιά, ανυπομονώ να το δω στην εκκίνηση του Ράλι Μόντε-Κάρλο το 2022».

Η M-Sport δεν ανακοίνωσε ποιοι οδηγοί θα αποτελέσουν το lineup της για το 2022. Ο οδηγός που αναμένεται να δούμε είναι ο Αντριέν Φουρμά, ο οποίος έχει εμπλακεί έντονα στο πρόγραμμα εξέλιξης.

First footage of the all-new M-Sport Ford Puma #Hybrid Rally1 taking on the Goodwood Festival of Speed! The latest innovation in Ford #Hybrid performance vehicles! [1/2] pic.twitter.com/dk8yn4aJq7