MotoGP - Ισπανία: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix στη Χερέθ

Νέα δεδομένα στη βαθμολογία αναβατών, ομάδων και κατασκευαστών του MotoGP, με τον Μάρκο Μπετζέκι να ανοίγει τη διαφορά στο πρωτάθλημα.

Το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP ανέδειξε έναν νέο νικητή στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν κυρίαρχος στην πίστα της Χερέθ και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O Ιταλός δεν κατάφερε να διευρύνει το σερί νικών του, ωστόσο πήρε ορισμένους πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Στην 3η θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος σηκώνει τη σημαία της Ducati ψηλά στη βαθμολογία και είναι αυτός που κυνηγάει τους Μπετζέκι και Μαρτίν.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ΘέσηΑναβάτηςΟμάδαΒαθμοίΔιαφορά
1Marco BezzecchiAprilia Racing101-
2Jorge MartinAprilia Racing90-11
3Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 Racing Team71-30
4Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing66-35
5Marc MarquezDucati Lenovo Team57-44
6Raul FernandezTrackhouse MotoGP Team54-47
7Alex MarquezBK8 Gresini Racing MotoGP53-48
8Ai OguraTrackhouse MotoGP Team48-53
9Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team34-67
10Enea BastianiniRed Bull KTM Tech330-71
11Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing28-73
12Luca MariniHonda HRC Castrol27-74
13Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 Racing Team25-76
14Johann ZarcoLCR Honda24-77
15Fermin AldeguerBK8 Gresini Racing MotoGP20-81
16Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGP Team11-90
17Diogo MoreiraLCR Honda9-92
18Joan MirHonda HRC Castrol4-97
19Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGP Team3-98
20Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha MotoGP1-100
21Jack MillerPrima Pramac Yamaha MotoGP0-
22Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech30-

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘέσηΚατασκευαστήςΒαθμοί
1Aprilia125
2Ducati106
3KTM79
4Honda39
5Yamaha14

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

ΘέσηΟμάδαΒαθμοί
1Aprilia Racing191
2Trackhouse MotoGP Team102
3Pertamina Enduro VR46 Racing Team96
4Red Bull KTM Factory Racing94
5Ducati Lenovo Team91
6BK8 Gresini Racing MotoGP73
7LCR Honda33
8Honda HRC Castrol31
9Red Bull KTM Tech330
10Monster Energy Yamaha MotoGP Team14
11Prima Pramac Yamaha MotoGP1

@Photo credits: Redbullcontentpool.com

