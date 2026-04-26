MotoGP - Ισπανία: Οι βαθμολογίες μετά το Grand Prix στη Χερέθ
Νέα δεδομένα στη βαθμολογία αναβατών, ομάδων και κατασκευαστών του MotoGP, με τον Μάρκο Μπετζέκι να ανοίγει τη διαφορά στο πρωτάθλημα.
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
- Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
Το Grand Prix Ισπανίας του MotoGP ανέδειξε έναν νέο νικητή στη φετινή αγωνιστική σεζόν. Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing ήταν κυρίαρχος στην πίστα της Χερέθ και κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση, μπροστά από τον Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia. O Ιταλός δεν κατάφερε να διευρύνει το σερί νικών του, ωστόσο πήρε ορισμένους πολύ σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα.
Στην 3η θέση ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο, ο οποίος σηκώνει τη σημαία της Ducati ψηλά στη βαθμολογία και είναι αυτός που κυνηγάει τους Μπετζέκι και Μαρτίν.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών
|Θέση
|Αναβάτης
|Ομάδα
|Βαθμοί
|Διαφορά
|1
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|101
|-
|2
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|90
|-11
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|71
|-30
|4
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|66
|-35
|5
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|57
|-44
|6
|Raul Fernandez
|Trackhouse MotoGP Team
|54
|-47
|7
|Alex Marquez
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|53
|-48
|8
|Ai Ogura
|Trackhouse MotoGP Team
|48
|-53
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|34
|-67
|10
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|30
|-71
|11
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|28
|-73
|12
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|27
|-74
|13
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|25
|-76
|14
|Johann Zarco
|LCR Honda
|24
|-77
|15
|Fermin Aldeguer
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|20
|-81
|16
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|11
|-90
|17
|Diogo Moreira
|LCR Honda
|9
|-92
|18
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|4
|-97
|19
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|3
|-98
|20
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1
|-100
|21
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|0
|-
|22
|Maverick Viñales
|Red Bull KTM Tech3
|0
|-
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θέση
|Κατασκευαστής
|Βαθμοί
|1
|Aprilia
|125
|2
|Ducati
|106
|3
|KTM
|79
|4
|Honda
|39
|5
|Yamaha
|14
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Aprilia Racing
|191
|2
|Trackhouse MotoGP Team
|102
|3
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|96
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|94
|5
|Ducati Lenovo Team
|91
|6
|BK8 Gresini Racing MotoGP
|73
|7
|LCR Honda
|33
|8
|Honda HRC Castrol
|31
|9
|Red Bull KTM Tech3
|30
|10
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|14
|11
|Prima Pramac Yamaha MotoGP
|1
@Photo credits: Redbullcontentpool.com