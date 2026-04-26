Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο πρωταγωνιστής στην επιστροφή του στη δράση σε αγώνα του WRC κερδίζοντας με άνεση στα Κανάρια Νησιά.

Το Ράλλυ Κανάριων Νήσων του WRC για το 2026 εξελίχθηκε σε μία ακόμη κυριαρχία της Toyota Gazoo Racing. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε τη νίκη με εμφατικό τρόπο όντας κυρίαρχος κατά τη διάρκεια του τριημέρου.

Απόλυτη κυριαρχία Οζιέ

Ο Γάλλος πολυπρωταθλητής επέστρεψε στη δράση πίσω από το Toyota Yaris Rally1 και έδειξε για μία ακόμη φορά πως δεν χαρίζεται στον ανταγωνισμό. Μάλιστα παρέδωσε μαθήματα διαχείρισης αγώνα, καθώς έδειξε πως ακόμα και φέτος υπερέχει στο ψυχολογικό κομμάτι. Μεγάλος του αντίπαλος ήταν ο teammate του, Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος στο ξεκίνημα της τελευταίας ημέρας ήταν 1 δευτερόλεπτο πίσω του.

Ωστόσο στην προ-τελευταία ειδική διαδρομή έκανε ένα σοβαρό λάθος και εγκατέλειψε, χάνοντας την ευκαιρία για ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Αυτή η εξέλιξη προβίβασε στη 2η θέση τον Έλφιν Έβανς, ο οποίος τερμάτισε 19,9 δλ πίσω από τον Οζιέ και πήρε ένα υπερπολίτιμο αποτέλεσμα. Μάλιστα, ο Ουαλός κέρδισε την Power Stage και μάζεψε συνολικά 29 βαθμούς από τον αγώνα.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Σάμι Παγιάρι, ο οποίος αυτή τη φορά έμεινε μακριά από μπελάδες και ανέβηκε στο βάθρο. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα ψυχολογικής ώθησης για τον νεαρό Φινλανδό.

Μικρές απώλειες για Κατσούτα

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Τακαμότο Κατσούτα τερμάτισε στην 4η θέση τον αγώνα, έχοντας σταθερό ρυθμό, αλλά δεν ήταν αρκετός για το βάθρο. Οι βαθμολογικές του απώλειες ωστόσο ήταν μόλις 9 βαθμοί από τον Έβανς, κι έτσι παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Απογοητευτικός ήταν ο αγώνας για τη Hyundai, η οποία κατέλαβε τις θέσεις 5, 6 και 7 χάνοντας με κάτω τα χέρια. Ο Αντριέν Φουρμό ήταν ο κορυφαίος της οδηγός, ο οποίος τερμάτισε 3 λεπτά και 29 δλ πίσω από τον Οζιέ και 11,5 δλ μπροστά από τον Τιερί Νεβίλ. Ο Ντάνι Σόρδο ήταν στο τρίτο i20.

Η M-Sport Ford είχε μόλις έναν οδηγό στη 10άδα, με τον Τζος ΜακΈρλιαν να παίρνει την 8η θέση γενικής.

Στην κατηγορία WRC2 o Γιοχάν Ροσέλ με τη Lancia Delta πήρε τη νίκη έχοντας 25 δευτερόλεπτα διαφορά από τον 2ο της κατάταξης Αλεχάντρο Κασόν με Toyota Yaris.

Η επόμενη μάχη

Επόμενος αγώνας του WRC είναι το Ράλλυ Πορτογαλίας το τετραήμερο 7 με 10 Μαΐου.