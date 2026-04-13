Από τη Stratos και την Delta του χθες στο Ypsilon Rally2 HF του σήμερα, η ιστορία της πιο επιτυχημένης μάρκας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ συνεχίζεται.

Υπάρχουν ονόματα που δεν χρειάζονται εισαγωγή στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η Lancia είναι ένα από αυτά. Για δεκαετίες, το όνομά της ήταν συνώνυμο με την κυριαρχία στο ράλλυ. Δέκα τίτλοι κατασκευαστών στο WRC, δεκάδες νίκες, αυτοκίνητα που έγιναν θρύλοι και οδηγοί που χάραξαν την ιστορία του αθλήματος.

Μετά το 1992, όμως, ήρθε η σιωπή. Πέρασαν 34 χρόνια χωρίς νίκη σε παγκόσμιο επίπεδο. Χρόνια που η πιο επιτυχημένη μάρκα στην ιστορία του WRC έλειπε από τα βάθρα. Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, όταν στο Ράλλυ Κροατίας, ο Γιοάν Ροσέλ και ο Αρνό Ντυνά οδήγησαν το νέο Lancia Ypsilon Rally2 HF στη νίκη της κατηγορίας WRC2.

Η επιστροφή δεν ήταν απλώς συμβολική. Ήταν η απόδειξη ότι ο θρύλος δεν πέθανε ποτέ. Απλώς περίμενε την κατάλληλη στιγμή να ξυπνήσει. Αυτή είναι η ιστορία της Lancia στο WRC. Από τα χρυσά χρόνια της Stratos και της Delta, μέχρι την επιστροφή που όλοι περίμεναν.

Η γέννηση του μύθου: Η Stratos και η δεκαετία του '70

Το 1974, η Lancia έκανε κάτι που κανείς άλλος κατασκευαστής δεν είχε τολμήσει μέχρι τότε. Δημιούργησε ένα αυτοκίνητο αποκλειστικά για τα ράλλυ. Η Lancia Stratos δεν βασίστηκε σε κανένα μοντέλο παραγωγής. Σχεδιάστηκε από το μηδέν από τον Μαρτσέλο Γκαντίνι με έναν και μόνο στόχο: να κυριαρχήσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Η Stratos ήταν ριζοσπαστική. Κοντό μεταξόνιο, κινητήρας V6 της Ferrari τοποθετημένος στο κέντρο, φουτουριστικός σχεδιασμός. Ήταν γρήγορη, ευέλικτη, επικίνδυνη. Στα χέρια οδηγών όπως ο Σάντρο Μουνάρι και ο Μπιορν Βάλντεγκαρντ, η Stratos έγινε ανίκητη.

Το 1974, η Lancia κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο κατασκευαστών στο WRC. Το 1975, το επανέλαβε. Το 1976, το ίδιο. Τρεις συνεχόμενοι τίτλοι που καθιέρωσαν τη μάρκα ως δύναμη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Ο χαρακτηριστικός πράσινος-λευκός χρωματισμός της Alitalia έγινε σύμβολο. Ο ήχος του V6 έγινε ύμνος. Όταν η Stratos αποσύρθηκε, η Lancia δεν σταμάτησε. Το επόμενο κεφάλαιο ήταν έτοιμο να ξεκινήσει.

Η 037 και ο τελευταίος θρίαμβος των πισωκίνητων

Στις αρχές της δεκαετίας του '80, το τοπίο στο WRC άλλαζε. Τα τετρακίνητα αυτοκίνητα, με πρωτοπόρο το Audi Quattro, άρχισαν να κυριαρχούν. Η τετρακίνηση προσέφερε πρόσφυση, ταχύτητα, σταθερότητα. Η πίσω κίνηση φαινόταν ξεπερασμένη.Η Lancia, όμως, δεν το πίστευε.

Το 1983, η Lancia Rally 037 αποδείχθηκε ότι η τεχνική και το ταλέντο μπορούσαν να νικήσουν την τεχνολογία. Η 037 ήταν πισωκίνητη, ελαφριά, με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα τεσσάρων κυλίνδρων. Στα χέρια του Βάλτερ Ρερλ και του Μάρκου Άλεν, η 037 κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών.

Ήταν η τελευταία φορά που πισωκίνητο αυτοκίνητο κέρδισε το WRC. Κανείς δεν το έχει κάνει ξανά από τότε. Η νίκη αυτή παραμένει μοναδική στην ιστορία του αθλήματος. Ο Ρερλ, με την τεχνική του ακρίβεια και την ικανότητά του να διαβάζει τον δρόμο, έγινε θρύλος. Ο Άλεν, με την ταχύτητά του και το θάρρος του, έγινε εικόνα. Η Lancia, όμως, κατάλαβε ότι το μέλλον ανήκε στα τετρακίνητα. Το επόμενο αυτοκίνητό της θα καθόριζε μια ολόκληρη εποχή.

Η χρυσή εποχή: Η Delta και η απόλυτη κυριαρχία

Η Lancia Delta HF 4WD εμφανίστηκε το 1987. Ήταν τετρακίνητη, με turbo κινητήρα, βασισμένο σε ένα μοντέλο παραγωγής. Ήταν το αυτοκίνητο που η Lancia χρειαζόταν για να ανταγωνιστεί τα Audi, Peugeot, Ford. Δεν ανταγωνίστηκε απλώς. Κυριάρχησε. Από το 1987 έως το 1992, η Lancia κατέκτησε έξι συνεχόμενους τίτλους κατασκευαστών. Κανείς άλλος δεν το έχει κάνει αυτό στην ιστορία του WRC. Η Delta Integrale, όπως εξελίχθηκε, σημείωσε 46 νίκες. Από τα χιόνια της Σουηδίας μέχρι τους χωματόδρομους της Κένυας, η Delta κέρδιζε παντού.

Οι οδηγοί που οδήγησαν την Delta έγιναν θρύλοι. Ο Μίκι Μπιαζιόν κατέκτησε δύο τίτλους οδηγών, το 1988 και το 1989. Ο Ιταλός οδηγός συνδύαζε ταχύτητα με συνέπεια. Κάθε του κίνηση ήταν υπολογισμένη. Κάθε του νίκη ήταν αποτέλεσμα μεθοδικής δουλειάς. Ο Γιούχα Κάνκουνεν κέρδισε τον τίτλο του 1991. Ο Φινλανδός ήταν γρήγορος, ψύχραιμος, αποτελεσματικός. Στα χέρια του, η Delta έδειχνε όλη της τη δύναμη. Ο Μάρκου Άλεν, ο Ντιντιέ Οριόλ, ο Βάλτερ Ρερλ, όλοι έγραψαν σελίδες ιστορίας με τη Delta.

Το αυτοκίνητο ήταν γρήγορο. Ήταν αξιόπιστο. Ήταν προσαρμόσιμο. Η Lancia είχε βρει τον τέλειο συνδυασμό τεχνολογίας, σχεδιασμού και ταλέντου. Η δεκαετία του '80 και οι αρχές του '90 ήταν η εποχή της Lancia. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να πλησιάσει.

Το 1992, στο Ράλλυ Σαν Ρέμο, ο Αντρέα Αγκίνι οδήγησε τη Delta σε μια ακόμη νίκη. Ήταν η 46η νίκη της Delta στο WRC. Ήταν η τελευταία νίκη της Lancia σε παγκόσμιο επίπεδο για τα επόμενα 33 χρόνια. Μετά από αυτό, η Lancia απομακρύνθηκε σταδιακά από το WRC. Το 1994, ο Άλεξ Φιόριο κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Ράλλυ Ακρόπολις. Ήταν η καλύτερη επίδοση της μάρκας μετά το '92. Ήταν επίσης μια από τις τελευταίες φορές που η Lancia εμφανίστηκε ανταγωνιστικά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και μετά, ήρθε η σιωπή.

Τρεις δεκαετίες απουσίας και η μεγάλη επιστροφή

Για τριάντα τρία χρόνια, η Lancia έλειπε από τις νίκες στο παγκόσμιο ράλλυ. Η πιο επιτυχημένη μάρκα στην ιστορία του WRC, με δέκα τίτλους κατασκευαστών, δεν κατακτούσε βάθρα. Το όνομά της έμενε ζωντανό μόνο στη μνήμη των παλιών, στα βίντεο του YouTube, στις ιστορίες που διηγούνταν οι φίλοι του ράλλυ. Η Lancia συνέχισε να υπάρχει ως μάρκα. Παρήγαγε αυτοκίνητα. Αλλά η αγωνιστική της παρουσία είχε σβήσει. Το κενό που άφησε ήταν τεράστιο. Κάθε φορά που κάποιος μιλούσε για την ιστορία του WRC, το όνομα Lancia ήταν στην κορυφή. Στο παρόν, όμως, έλειπε.

Η απουσία της Lancia από το ράλλυ δεν ήταν απλώς μια επιχειρηματική απόφαση. Ήταν το τέλος μιας εποχής. Οι φίλαθλοι του ράλλυ μεγάλωσαν ακούγοντας ιστορίες για τη Stratos, την 037, την Delta. Αλλά δεν είχαν τη δική τους Lancia να υποστηρίξουν. Δεν είχαν το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία της μάρκας. Μέσα στη Stellantis, όμως, κάτι ετοιμαζόταν.

Το 2024, η Lancia ανακοίνωσε την επιστροφή της στο ράλλυ. Η Lancia Corse, σε συνεργασία με τη Stellantis Motorsport, δημιούργησε το Lancia Ypsilon Rally4 HF. Το όνομα HF είναι φόρος τιμής στο Fulvia Coupé HF της δεκαετίας του '60, το πρώτο αυτοκίνητο της μάρκας που κέρδισε στα ράλλυ.

Το Ypsilon Rally4 HF ήταν η αρχή. Το 2025 ακολούθησε το Ypsilon Rally2 HF. Το ίδιο HF που έφερε η Delta κατά την περίοδο κυριαρχίας της στο WRC. Η Lancia επέστρεψε με σκοπό να ανταγωνιστεί στα σοβαρά. Η Stellantis Motorsport συνεισέφερε την εμπειρία της: έντεκα νίκες στο Dakar και είκοσι επτά τίτλους κατασκευαστών σε διάφορα πρωταθλήματα. Το Ypsilon Rally2 HF κατασκευάστηκε με στόχο την ανταγωνιστικότητα. Και στο Ράλλυ Κροατίας του 2026 ήρθε η πρώτη νίκη.

Κροατία, 12 Απριλίου 2026: Η πρώτη νίκη μετά από 34 χρόνια

Το Ράλλυ Κροατίας, τέταρτος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διεξήχθη από τις 9 έως τις 12 Απριλίου 2026. Είκοσι ειδικές διαδρομές σε άσφαλτο, συνολικού μήκους 300.28 χιλιομέτρων, με βάση το Grobnik Circuit στη Rijeka. Ο Γιοάν Ροσέλ και ο Αρνό Ντυνά οδήγησαν σταθερά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στην τελευταία μέρα, ο Ροσέλ πέρασε τη γραμμή του τερματισμού με διαφορά 38.8 δευτερολέπτων από τον δεύτερο. Πρώτη θέση στην κατηγορία WRC2.

Είναι η πρώτη νίκη του Ροσέλ στο WRC2 και η πρώτη νίκη της Lancia σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από τριάντα τέσσερα χρόνια. Η τελευταία ήταν το Σανρέμο του 1992, με τον Αντρέα Αγκίνι στη Delta. Στην ίδια κούρσα, ο Νικολάι Γκριάζιν τερμάτισε τρίτος με άλλο ένα Ypsilon Rally2 HF, δίνοντας στη Lancia δύο θέσεις στο podium της κατηγορίας.

Η νίκη στην Κροατία, πέρα από την επιτυχία στην κατηγορία WRC2, είναι η επιβεβαίωση ότι η Lancia επέστρεψε με σοβαρό πρόγραμμα. Το Ypsilon Rally2 HF φέρει ένα μικρό μέρος από την κληρονομιά της Stratos, της 037 και της Delta. Τη μνήμη των δέκα τίτλων κατασκευαστών και των οδηγών που τους κατέκτησαν: Μπιαζιόν, Κάνκουνεν, Ρερλ, Άλεν. Αλλά στοχεύει και στο μέλλον.

Η Lancia είναι η πιο επιτυχημένη μάρκα στην ιστορία του WRC με δέκα τίτλους κατασκευαστών. Για τριάντα τέσσερα χρόνια έλειπε από τις νίκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κροατία κέρδισε ξανά και επέστρεψε στα βάθρα του WRC. Η ιστορία της Lancia στα ράλλυ δεν τελείωσε το 1992. Ευτυχώς.

