Στο επερχόμενο Ράλλυ Κροατίας η Hyundai Motorsport θα παραταχθεί με έναν ειδικό χρωματισμό, αφιερωμένο στον αδικοχαμένο οδηγό.

Η Hyundai World Rally Team συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του Κρεγκ Μπριν, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο livery στο Ράλλυ Κροατίας του WRC. Πρόκειται για έναν αγώνα με έντονο συναισθηματικό φορτίο για την κορεατική ομάδα.

Ο Ιρλανδός οδηγός είχε χάσει τη ζωή του το 2023, κατά τη διάρκεια δοκιμών στην Κροατία, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Ο Μπριν, ένας ιδιαίτερα αγαπημένος οδηγός, άφησε πίσω του ένα μεγάλο κενό στον κόσμο του WRC και των αγώνων ράλλυ.

Ένας σχεδιασμός γεμάτο συμβολισμούς

Το ειδικό livery του Hyundai i20 N Rally1 δημιουργήθηκε από το τεχνικό κέντρο σχεδιασμού της Hyundai Motor Europe, σε συνεργασία με τη Hyundai Motorsport. Το σχέδιο περιλαμβάνει πορτρέτα του Μπριν στις πλευρές και την οροφή του αυτοκινήτου, συνοδευόμενα από το μήνυμα «For Craig» (Για τον Κρεγκ), καθώς και τη χαρακτηριστική του φράση:

«flat to the square right»

Ένα στοιχείο που έχει ταυτιστεί με το οδηγικό του στιλ και τη φιλοσοφία του στους αγώνες ράλλυ.

Μόνιμη παρουσία στο i20 μέσα στη σεζόν

Η μνήμη του Μπριν δεν περιορίζεται σε ένα μόνο αγωνιστικό τριήμερο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν του WRC, όλα τα αυτοκίνητα της Hyundai φέρουν το έμβλημα «ForCraig» στο πίσω μέρος, ενώ τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούν και τα χαρακτηριστικά «Breenie» καπέλα, ειδικά σε αγώνες με χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο επικεφαλής της Hyundai Motorsport, Σιρίλ Αμπιτεμπούλ, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της μνήμης του Γκρεγκ Μπριν:

«Το συναίσθημα μέσα στην ομάδα παραμένει το ίδιο: θέλουμε να θυμόμαστε τον Γκρεγκ όχι μόνο για τον οδηγό που ήταν στις ειδικές διαδρομές, αλλά και για τον άνθρωπο που ήταν εκτός αυτών. Ήταν η επιτομή των αγώνων ράλλυ σε κάθε πτυχή της ζωής του. Από τη συνεργασία του μέσα στους αγώνες μέχρι το πάθος του να βοηθά τη νέα γενιά στην Ιρλανδία. Είμαστε περήφανοι που ήμασταν μέρος της ζωής του και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη του».

