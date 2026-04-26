QJMotor SRT 300DX: Η νέα Adventure πρόταση στα 300 κυβικά

Η κατηγορία των μικρομεσαίων Adventure εμπλουτίζεται με ένα νέο μέλος, το οποίο συνδυάζει σύγχρονες εφαρμογές και πολυδιάστατο χαρακτήρα.

Aυξάνεσθαι και πληθύνεσθαι λοιπόν, σε μια κατηγορία που κάποτε μεσουρανούσε και που πλέον επανέρχεται δριμύτερη. Το νέο SRT 300DX είναι ένα νέο μοντέλο της QJmotor με ιδιαίτερα χαμηλό βάρος, σύγχρονη σχεδίαση και εξοπλισμό με ουσία, φέρνοντας στο επίκεντρο τόσο την καθημερινή ευχρηστία όσο και τον εξερευνητικό χαρακτήρα.

Σύγχρονος Κινητήρας

Το SRT 300DX εξοπλίζεται με υγρόψυκτο, μονοκύλινδρο τετραβάλβιδο κινητήρα 292cc, με ισχύ 29Hp και ροπή 24Nm. Tροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικού ψεκασμού Bosch EFI, η δύναμή του περνάει στο δρόμο μέσα από 6τάχυτο κιβώτιο, ενώ η κατανάλωση διαμορφώνεται στα μόλις 2,9 L/100 km (μέτρηση WMTC3). Με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα 13 λίτρα, η αυτονομία μπορεί κάλλιστα να ξεπεράσει τα 400 χιλιόμετρα!

Πραγματικές Off-Road Δυνατότητες

Το σύνολο βασίζεται σε ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο με αλουμινένιο ψαλίδι, πλήρως ρυθμιζόμενο ανεστραμμένο πιρούνι USD 43mm(!) με διαδρομή 185mm και πίσω ανάρτηση Monoshock με μοχλικό σύστημα. Οι ακτινωτοί τροχοί διαθέτουν “χωμάτινες” διαστάσεις (21/18”) και ελαστικά διπλής χρήσης, τα φρένα απαρτίζονται από ευμεγέθη δισκόφρενα (300mm μπροστά), η απόσταση από το έδαφος βρίσκεται στα 275mm και το ύψος της σέλας στα 850mm. To βάρος των 154kg με τη μοτοσικλέτα πλήρη υγρών σίγουρα συνθέτει μια adventure πρόταση με ξεκάθαρο προσανατολισμό.

Πλήρης ο εξοπλισμός

Σε αυτόν περιλαμβάνονται δικάναλο ABS, TFT οθόνη, διπλή θύρα USB (Type-A & C), Full LED φωτισμός με φώτα ημέρας DRL, αλάρμ, προστατευτικές χούφτες, ποδιά κινητήρα, κεντρικό σταντ και αλουμινένια σχάρα.

Άφιξη και τιμή

Το SRT 300DX αναμένεται στην ελληνική αγορά στα τέλη Μαΐου, με την τιμή στα προσιτά 3.795€ να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ενός μεγάλου αγοραστικού κοινού. Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο μπορείτε να δείτε εδώ.