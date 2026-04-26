Η Κίνα ίσως είναι πιο κοντά από ποτέ στην είσοδό της στη Formula 1 μέσω ενός εκ των πιο επιτυχημένων κατασκευαστών της, τη BYD.

Η δημοφιλία της Formula 1 αυξάνεται συνεχώς και το ενδιαφέρον κατασκευαστών για να εισέλθουν στο grid αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Το 2026 η Cadillac έγινε η 11η ομάδα του grid και από το 2028 θα αγωνίζεται με τη δική της μονάδα ισχύος όντας αμιγώς εργοστασιακή ομάδα.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIA, το grid της Formula 1 έχει χώρο για 12 ομάδες, κάτι το οποίο σημαίνει πως δεν αποκλείεται να υπάρξει σύντομα άφιξη νέου «παίκτη».

Η BYD στοχεύει στη Formula 1

Τους τελευταίους μήνες έχουν κυκλοφορήσει σωρεία φημών σχετικά με το ενδιαφέρον της BYD για να εισέλθει στη Formula 1. H κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD επιβεβαίωσε επίσημα ότι βρίσκεται σε επαφές με τη διοίκηση του σπορ.

Η αντιπρόεδρος της BYD, Στέλα Λι, αποκάλυψε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τον CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι.

«Συναντήσαμε τον Στέφανο Ντομενικάλι στη Σαγκάη. Διατηρούμε μια πολύ καλή σχέση και έχουμε τακτική επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η BYD αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως σε πωλήσεις, έχοντας ξεπεράσει ακόμη και την Tesla.

Όνειρο η Formula 1

Η Λι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ενδεχόμενο εισόδου του κινεζικού κολοσσού στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια: «Αγαπώ τη Formula 1 γιατί είναι γεμάτη πάθος και κουλτούρα. Είναι ένα όνειρο για τον κόσμο να οδηγεί σε αυτό το επίπεδο. Ναι, συζητάμε το ενδεχόμενο συμμετοχής μας. Είναι μια πραγματική ευκαιρία να δοκιμάσουμε την τεχνολογία μας».

Η είσοδος της BYD, εφόσον προχωρήσει, δεν αναμένεται να συμβεί σύντομα, καθώς θα προκύψει με την υιοθέτηση της επόμενης γενιάς μονάδων ισχύος. Η Formula 1 θα περάσει σε νέο σετ κανονισμών το 2030 ή το 2031 όπως έχει επιβεβαιώσει ο Ντομενικάλι.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.