Ο Ιάπωνας της Toyota πήρε τη νίκη στην Power Stage μετά την έξοδο-σοκ του Τιερί Νεβίλ - Ιστορική μέρα για τη Lancia που επέστρεψε στο Top-5 της γενικής κατάταξης.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC) απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί είναι ένα από τα πιο απρόβλεπτα σπορ στον κόσμο. Ενώ ο Τιερί Νεβίλ έδειχνε να έχει «κλειδώσει» την πρώτη φετινή νίκη της Hyundai, η τελευταία ειδική διαδρομή, η Wolf Power Stage, έμελλε να γράψει ένα σενάριο που ούτε ο πιο ευφάνταστος σκηνοθέτης δεν θα μπορούσε να συλλάβει. Ο Τακαμότο Κατσούτα είναι ο μεγάλος νικητής του Ράλλυ Κροατίας, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Ο αγώνας εξελισσόταν σε έναν απόλυτο θρίαμβο για τον Νεβίλ, ο οποίος ξεκίνησε την Κυριακή με ένα τεράστιο προβάδισμα 1 λεπτού και 14,5 δευτερολέπτων. Ο Βέλγος χρειαζόταν απλώς να φέρει το i20 N Rally1 στον τερματισμό. Όμως, λίγα χιλιόμετρα πριν το τέλος της Power Stage, το αυτοκίνητό του χτύπησε σε ένα τσιμεντένιο μπλοκ, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στην εμπρός δεξιά ανάρτηση. Η εικόνα του Νεβίλ να σταματά στην άκρη του δρόμου, βλέποντας τη νίκη να χάνεται μέσα από τα χέρια του, είναι η πιο σκληρή στιγμή της σεζόν μέχρι τώρα.

1-2 της Toyota με τον Παγιάρι

Η καταστροφή του Νεβίλ χάρισε τη νίκη στον Τκαμότο Κατσούτα και τον συνοδηγό του, Άαρον Τζόνστον. Ο Ιάπωνας, μετά τη νίκη του στο Ράλλυ Σαφάρι, απέδειξε ότι μπορεί να κερδίσει και στην άσφαλτο, οδηγώντας με σύνεση και αποφεύγοντας τα λάθη που στοίχισαν στους ανταγωνιστές του. Με αυτή την επιτυχία, ο Κατσούτα συγκεντρώνει πλέον 84 βαθμούς και προηγείται στο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω του τον Έλφιν Έβανς (79 βαθμοί) και τον Όλιβερ Σόλμπεργκ (68 βαθμοί).

Στη δεύτερη θέση του βάθρου ανέβηκε ο Σάμι Παγιάρι, ολοκληρώνοντας το 1-2 για την Toyota Gazoo Racing. Για τον νεαρό Φινλανδό το αποτέλεσμα είναι γλυκόπικρο, καθώς οδηγούσε την κούρσα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν ένα κλατάρισμα στην SS14 του στέρησε πάνω από δύο λεπτά και την ευκαιρία να παλέψει για την πρώτη του νίκη. Παρόλα αυτά, το τρίτο του συνεχόμενο βάθρο επιβεβαιώνει ότι είναι πλέον ένα από τα μεγάλα ονόματα της νέας γενιάς.

Το ιστορικό ορόσημο της Lancia

Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Χέιντεν Παντόν, στην μόλις δεύτερη εμφάνισή του για φέτος. Ο Νεοζηλανδός χρησιμοποίησε όλη του την εμπειρία για να μείνει μακριά από προβλήματα και ανταμείφθηκε με το πρώτο του βάθρο στο WRC μετά το Ράλλυ Αυστραλίας το 2018. Ήταν μια εμφάνιση που απέδειξε ότι η «παλιά φρουρά» έχει ακόμα πολλά να δώσει στο πρωτάθλημα, ειδικά σε αγώνες που απαιτούν στρατηγική και καθαρό μυαλό.

It’s a first #WRC2 win for the brand new Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale as Yohan Rossel and Arnaud Dunand take home a victory from Croatia Rally! 🏆#WRC | #CroatiaRally 🇭🇷 pic.twitter.com/44N9pIaaaC — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) April 12, 2026

Ωστόσο, η είδηση που προκαλεί παγκόσμια αίσθηση είναι η επιστροφή της Lancia στην κορυφή. Ο Γιοάν Ροσέλ, οδηγώντας τη νέα Ypsilon HF, κατέκτησε τη νίκη στην κατηγορία WRC2 και τερμάτισε στην εκπληκτική 4η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι η πρώτη φορά από το 1994 που ένα αυτοκίνητο της Lancia τερματίζει στην πρώτη πεντάδα ενός αγώνα του WRC, με τον αδελφό του, Λέο Ροσέλ, και τον Νικολάι Γκριάζιν να συμπληρώνουν τις θέσεις 5 και 6, υπογράφοντας μια ιστορική μέρα για την ιταλική μάρκα.

Η συνέχεια στα Κανάρια Νησιά

Αξιοσημείωτη ήταν και η εμφάνιση του Όλιβερ Σόλμπεργκ, ο οποίος μετά την έξοδο που είχε την Παρασκευή, κυριάρχησε στην κατάταξη της «Super Sunday». Ο Σουηδός ήταν ο ταχύτερος της ημέρας, παίρνοντας τους μέγιστους βαθμούς της Κυριακής και περιορίζοντας τη ζημιά στη βαθμολογία. Η Toyota πλέον έχει εδραιώσει την κυριαρχία της στους κατασκευαστές με 206 βαθμούς έναντι των 141 της Hyundai, η οποία φεύγει από το Ζάγκρεμπ με πολλά ερωτηματικά.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ παραμένει σε ασφάλτινο τερέν, με τον επόμενο αγώνα να διεξάγεται στα Κανάρια Νησιά από τις 23 έως τις 26 Απριλίου. Με τον Κατσούτα στην κορυφή και τον Νεβίλ να ζητά εκδίκηση, η συνέχεια προμηνύεται εκρηκτική. Η Κροατία μας χάρισε ένα Πάσχα γεμάτο αδρεναλίνη, θυμίζοντάς μας ότι στο WRC ο «Γολγοθάς» και η «Ανάσταση» απέχουν μόλις μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου.

