Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σύνθεση της ελληνικής ομάδας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στα αγωνίσματα των Δρόμων Αντοχής θα αγωνιστούν, ο Απόστολος Αγγέλης στα 15 χλμ. Ελεύθερο Ανδρών, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στα 10 χλμ. Ελεύθερο Γυναικών και η Νεφέλη Τίτα στα 10 χλμ. Ελεύθερο καθώς και στο Κλασσικό Σπριντ Γυναικών.

Στο Αλπικό Σκι θα συμμετάσχουν οι Μαρία Ελένη Τσιόβολου στη Γιγαντιαία Κατάβαση και στο Σλάλομ Γυναικών και Αλέξανδρος Γκιννής στο Σλάλομ Ανδρών, ο οποίος θα είναι και ο Σημαιοφόρος της Ελληνικής Ομάδας στην Τελετή Έναρξης.

Τους αθλητές θα συνοδεύσουν στην Ιταλία οι προπονητές Τιμολέων Τσουρέκας και Χρήστος Τίτας για τους Δρόμους Αντοχής, καθώς και οι Florian Putz και Κωνσταντίνος Συκαράς για το Αλπικό Σκι. Αρχηγός της ελληνικής αποστολής είναι ο Δημοσθένης Γυρούσης, με υπαρχηγό τον Στράτο Καρέτο και διοικητικό προσωπικό τον Αλέξανδρο Κανδύλη.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Αρχηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής για το Milano Cortina 2026, Δημοσθένης Γυρούσης, συνεχάρη τους αθλητές, τονίζοντας ότι «η παρουσία σας στη μεγαλύτερη παγκόσμια αθλητική διοργάνωση αποτελεί ύψιστη τιμή και μια στιγμή που λίγοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν. Είναι ένα επίτευγμα που θα σας συνοδεύει σε όλη σας τη ζωή». Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ώστε να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια και να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Στο πλευρό της ομάδας κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών, θα είναι ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς.