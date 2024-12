Η Νορβηγία νικώντας τη Δανία με 31-23 στη Βιέννη, έφθασε στα 10 τρόπαια στις 16 συνολικά διοργανώσεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή της Νορβηγίας, που έφθασε στην κατάκτηση του τίτλου για 10η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό της Δανίας με 31-23 στη Βιέννη, την Κυριακή (15/12).

Αυτό ήταν το 16ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τη Νορβηγία να φθάνει στην κορυφή σε τρίτη διαδοχική διοργάνωση, πετυχαίνοντας 10 νίκες σε ισάριθμους αγώνες: Τρεις στη φάση των ομίλων, πέντε στον main round και μια στον ημιτελικό απέναντι στην Ελβετία με 40-24.

Εχει λείψει από το βάθρο μόνο το 2000 και το 2018, έχοντας επίσης τρία ασημένια μετάλλια κι ένα χάλκινο.

Κεντρικά πρόσωπα στον τελικό, που παρακολούθησαν 8.700 θεατές, ο τεχνικός της Θόριρ Χεργκέιρσον, για τον 60χρονο να κλείνει μια πορεία 15 ετών, έχοντας οδηγήσει την εθνική ομάδα στην κατάκτηση 17 μεταλλίων, εκ των οποίων τα 11 χρυσά: Δύο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο και στο Παρίσι, τρία σε παγκόσμια πρωταθλήματα κι έξι σε ευρωπαϊκά! Για την τερματοφύλακα Κάτριν Λούντε ήταν το 7ο τρόπαιο, ενώ στους έξι τίτλους έφθασε και η Καμίλ Χέρεμ.

Lunde and Herrem—champions in every sense of the word. This win is more than just a title, it's the culmination of years of hard work, sacrifice, and love for the game. 🇳🇴🏅 #ehfeuro2024 #catchthespirit pic.twitter.com/EWJpcdtbor