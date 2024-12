Τα πέντε κορυφαία γκολ και οι πέντε καλύτερες αποκρούσεις από την 1η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών.

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη (3/12) οι όμιλοι της φάσης των ομίλων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών, που συνδιοργανώνον η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Ελβετία.

To ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών μετρά 30 χρόνια ζωής και η Νορβηγία στις 15 διοργανώσεις που έχουν προηγηθεί έχει ήδη προλάβει να κατακτήσει εννέα φορές τον τίτλο, με τη Δανία να μετρά τρεις τίτλους και οι Γαλλία, Ουγγαρία και Μαυροβούνιο από ένα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το πρωτάθλημα διεξάγεται με 24 χώρες και μετά την ολοκλήρωση της 1ης φάσης σχηματίστηκαν οι δύο όμιλοι του Main Group, με τη συμμετοχή 12 ομάδων σε δύο γκρουπ των έξι.

Beauty comes in 𝙖𝙡𝙡 𝙠𝙞𝙣𝙙𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙨𝙝𝙖𝙥𝙚𝙨✨ Pick your favourite of the 𝗧𝗢𝗣 𝟱 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦 of #ehfeuro2024 preliminary round! 😍



💥 KOMPANIIETS 🇺🇦

✈️ VALENTINI 🇫🇷

😮‍💨 ÞORKELSDÓTTIR 🇮🇸

🍩 GOKDEMIR 🇹🇷

🎯 GAUTSCHI🇨🇭#catchthespirit pic.twitter.com/u3hR2fJE9m