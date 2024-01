Η Γαλλία νικώντας τη Δανία με 33-31 στην παράταση (καν. αγ. 27-27) στην Κολωνία και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Η Γαλλία έπειτα από 10 χρόνια επέστρεψε σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος και όπως το 2014 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης, νικώντας τη Δανία με 33-31 στην παράταση (καν. αγ. 27-27) στον τελικό του Euro 2024 στην Κολωνία.

Οι Γάλλοι ολυμπιονίκες στο Τόκιο, στην Κολωνία έγιναν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους.

Η πρωταθλήτρια κόσμου Δανία, όπως στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του 2014 μέσα στην έδρα τους, δεν τα κατάφεραν και τώρα κόντρα στη Γαλλία. Ο Μίκελ Χάνσεν και η παρέα του κατέκτησαν το 2ο ασημένιο μετάλλιο για τη Δανία, που έχει επίσης δύο χρυσά (2008, 2012) και τέσσερα χάλκινα μετάλλια.

O τελικός είχε δραματικό φινάλε, έπειτα από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (14-14), η Δανία πήρε διαφορά τριών γκολ με 17-14 στο 35'. Διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι το 51' με 23-22 και 24-23 στο 52', όμως οι Γάλλοι με τα γκολ των Πραντί και Μαχέ προσπέρασαν με 25-24 στο 54'.

Ο Χάνσεν έφερε τη Δανία ξανά στην πρωτοπορία με 26-25 (56:05) και ο Γκίτσελ έκανε το 27-26 στα 57:36. Τη Γαλλία έσωσε ο Φάμπρεγκας σκοράροντας από θέση πίβοτ, για το 27-27, στα 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

