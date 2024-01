Το Euro 2024 ξεκινά στη Γερμανία, ξεχωριστές επιδόσεις που έχουν καταγραφεί στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

Μία ημέρα απομένει για την έναρξη του 16ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών σε έξι πόλεις της Γερμανίας.

Ανάμεσα στις 24 ομάδες που θα διαγωνιστούν και η εθνική ομάδα που την Τρίτη (9/1) ταξίδεψε για το Μόναχο και τους αγώνες του 6ου ομίλου, στην παρθενική της παρουσία σε τελική φάση Euro.

Τα μεγάλα αστέρια της «γηραιάς» ηπείρου θα δώσουν το «παρών» στη διοργάνωση. Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να αναπτύξει ένας παίκτης ή με πόση ταχύτητα μπορεί να φύγει η μπάλα από το χέρι σε προσπάθεια για σουτ.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιου είδους μετρήσεις.

Ο αισθητήρας Kinexon που φορούν οι παίκτες κάτω από τις φανέλες συλλέγει συγκεκριμένα δεδομένα παικτών, ενώ ο αισθητήρας στην μπάλα συλλέγει δεδομένα ρίψεων και πάσας, καθώς και την ταχύτητα του σουτ.

Με βάση τα παραπάνω μετρήθηκαν στατιστικά στοιχεία από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα του 2020 και του 2020.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

* Το ηλεκτρικό skateboard Marble που προέρχεται από τις ΗΠΑ μπορεί να φτάσει την ταχύτητα των 32 χλμ. ανά ώρα με 2000 Watt ηλεκτρικής ισχύος. Ο 24χρονος Γάλλος Ντίλαν Ναΐ, της γερμανικής Κίελτσε, μετρήθηκε να αν αναπτύσει την ίδια ταχύτητα στο Euro 2022, η μεγαλύτερη που καταγράφηκε στα δύο τελευταία τουρνουά.

Για να συγκρίνετε, ο Γιουσέιν Μπολτ είχε κάποτε καταγεγραμμένη ταχύτητα 44,72 χλμ. ανά ώρα, αλλά στην απόσταση των 100 μέτρων για να φτάσει την τελική του ταχύτητα, ενώ το γήπεδο χάντμπολ έχει μήκος μόλις 40 μέτρα.

Goal of the season on the first round? @kielcehandball



What a tremendous action by Dylan Nahi!



𝐖𝐡𝐲 𝐧𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐫𝐢𝐛𝐛𝐥𝐞? Because the defender Maqueda (no.15) touches the ball. #ehfcl pic.twitter.com/F87OAi0ssV