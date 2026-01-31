Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Handball Premier

O Ολυμπιακός νικώντας με άνεση τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας (35-25), βρέθηκε ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στη Handball Premier.

O Ολυμπιακός χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα νίκησε εντός έδρας τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας με 35-25 για τη 15η αγωνιστική της Handball Premier.

Oι πρωταθλητές έφθασαν στη 12η νίκη τους, στα 14 παιχνίδια που έχουν δώσει μέχρι σήμερα και βρέθηκαν ξανά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, καθώς έχουν το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ.

Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας ο ΓΑΣ Κιλκίς μετά την εκτός έδρας ισοπαλία με τον Φέρωνα Βέροιας (33-33), έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τον Ιωνικό σε απόσταση ενός βαθμού στη μάχη της 4ης θέσης.

Τέλος, η Δράμα επικράτησε εντός έδρας του Ζαφειράκη Νάουσας με 34-28, για την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα.

Handball Premier (15η αγωνιστική)

Ολυμπιακός - Ιωνικός ΝΦ 35-25

Τα πεντάλεπτα: 4-0, 6-2, 11-6, 14-8, 16-10, 19-12 (ημχ), 22-14, 24-17, 25-18, 29-20, 31-23

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τριλίνι): Σκαραμέλι 4, Κουν 4, Βίντα 3, Τζίμπουλας 2, Παπαντωνόπουλος, Κανέτε 3, Κανδύλας 1, Τσαναξίδης 1, Ίβιτς 2, Μορένο 5, Σουργκιέλ 2, Μάνθος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης, Σάββας 4, Νικολίνταης.

ΙΩΝΙΚΟΣ (Παπακώστας): Καραμπουρνιώτης, Σ. Αϊβαλιώτης 4, Ραράκος 6, Κουτουλογένης 2, Κοτζιάς- Στάμου, Συγγάρης, Ηλιόπουλος, Πατρώνης, Ι. Βασιλείου 2, Νάκος, Ρούσος 7, Κανέλλος 1, Λιόλιος 3, Κολλύρης, Π. Αϊβαλιώτης, Πιπέλης. Διαιτητές: Γερουλάνος- Γερουλάνος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Κόκκινη: 48:32 Ίβιτς (επικίνδυνο παιχνίδι), Δίλεπτα: 3-4, Πέναλτι: 1/2-2/4

Δράμα - Ζαφειράκης Νάουσας 34-28

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-6, 8-10, 13-11, 15-14, 16-15 (ημχ.), 18-17, 22-20, 24-23, 28-25, 31-26, 34-28.

ΔΡΑΜΑ (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Κρητικός 5, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 6, Πολύδωρος, Λατσάκου 2, Τοζακίδης, Χόρβατ 5, Τσερουμπίν 4, Μανωλούδης 5, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 2, Σίνα 4, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 1.

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (Δεληγιάννης): Μπόλας, Πέιτς 1, Γκατζόλης, Τσαγκέρας 2, Τσιγαρίδας, Θεοδωρόπουλος 9, Μπάρμπας, Ρότζιος, Μισαηλίδης 4, Αθανασιάδης 7, Σιγγιρίδης 3, Φύκατας, Τζάτσκας, Βαφείδης 1, Τσάτσας 1, Μπιτέρνας.

Διαιτητές: Νάσκος- Χαρίτσος, Παρατηρητής: Δελόγλου, Δίλεπτα: 6-6, Πέναλτι:3/3-2/3.

Φέρωνας Βέροιας - ΓΑΣ Κιλκίς 33-33

Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

ΟΑΚΑ 16:45 ΑΕΚ- Αθηναϊκός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΠΑΟΚ - ΑΣΕ Δούκα Αναβλήθηκε

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

(16η αγωνιστική)

Νάουσας 18:00 Ζαφειράκης Νάουσας- Ολυμπιακός



Η βαθμολογία

(15η αγωνιστική)