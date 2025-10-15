Ο Διομήδης Άργους συνέχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier, επικρατώντας του Δούκα στη Νέα Κίο, ενώ η ΑΕΚ «έπιασε» τον Ολυμπιακό στην κορυφή, ολοκληρώνοντας με άνετη νίκη το εξ αναβολής παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής.

Ο Διομήδης Άργους συνέχισε με νίκη τις υποχρεώσεις του στην Handball Premier, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 28-26 στο κλειστό της Νέας Κίου, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 6ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα έδειξε χαρακτήρα σε ένα ματς με ένταση και ρυθμό, φτάνοντας δίκαια στη νίκη που τη διατηρεί σταθερά στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Οι «λύκοι» πάντως δεν έχουν χρόνο για ξεκούραση, καθώς στρέφουν ήδη την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Στις 17 και 19 Οκτωβρίου, ο Διομήδης θα ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο για να αντιμετωπίσει την Μπουντβάνσκα Ριβιέρα σε διπλούς αγώνες στο πλαίσιο του 2ου γύρου του European Cup ανδρών, με στόχο την πρόκριση και τη συνέχιση της ευρωπαϊκής του πορείας.

Νωρίτερα, η ΑΕΚ επικράτησε άνετα του ΓΑΣ Κιλκίς με 35-23 στο «Δαΐς», σε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ένωση έφτασε στο «5 στα 5» και «έπιασε» τον πρωταθλητή Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των δύο ομάδων στο φετινό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της 3ης αγωνιστικής είχαν διεξαχθεί την 1η Οκτωβρίου, όμως η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΓΑΣ Κιλκίς είχε αναβληθεί, μετά από αίτημα της Ένωσης και απόφαση της ΔΕΠ/ΟΧΕ, λόγω μη διαθεσιμότητας της αίθουσας «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ.

