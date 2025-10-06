Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos, τη Handball Premier League και την Α2 μπάσκετ.

Το μεσημέρι της Δευτέρας (6/10), μπείτε στην παρέα των Galacticos που αναλύουν τα πάντα γύρω από τις αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σήμερα στις 14:00, όπως και κάθε μέρα, ο Κώστας Ψάρρας, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τα αποτελέσματα του πρωταθλήματος με πλούσιο ρεπορτάζ για όλες τις ελληνικές ομάδες.

Φυσικά, απευθείας συνδέσεις με Θεσσαλονίκη, με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο να μεταφέρουν τα τελευταία νέα για ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα.

Στις 16:45, συνεχίζεται η δράση στην Handball Premier League με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Δούκα και ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2).

Τέλος, στο μπάσκετ, ο Βίκος Ιωαννίνων υποδέχεται το Λαύριο στις 18:30 (ΕΡΤ2), στο πλαίσιο της πρεμιέρας της Elite League.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας