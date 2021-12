Handball Premier: Ο Διομήδης 32-28 τον Δούκα, στα play off μαζί με Ιωνικό Ν.Φ.

Ο Διομήδης Αργους πήρε τον «τελικό» με τον Δούκα, στέλνοντας την Αθηναϊκή ομάδα στα play out.

Ο Διομήδης Αργους και ο Ιωνικός Ν.Φ. πήραν τα δύο εισιτήρια που… περίσσευαν από τον πρώτο όμιλο της Handball Premier.

Στο ντέρμπι μεταξύ Δούκα και Διομήδη, η ομάδα του Αργους επικράτησε μέσα στην Αθήνα με σκορ 32-28 και πήρε μαζί της στα play off τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας, που λίγα λεπτά νωρίτερα επικρατούσε της ουραγού Σαλαμίνας.

Δούκας - Διομήδης 28-32

H ομάδα του Δούκα πήρε από την αρχή κεφάλι στο σκορ με δύο τέρματα (2-0 στο 2’) και διατήρησε αυτό το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Στο 15’ προηγήθηκε με 4 γκολ διαφορά (12-8), ενώ στο 20’ οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 14-11, με τον Διομήδη να μειώνει σε 14-13 με τον Μάλλιο στο 22’. Η διαφορά πήγε ξανά στο +3’ στο 24’ (16-13), αλλά ολοκληρώθηκε τελικά με την Αθηναϊκή ομάδα στο +1 (17-16).

Η ομάδα του Αργους ισοφάρισε πρώτη φορά με τον Μάλλιο (18-18) στο 32’, με τον Μάνθο να βάζει στο 34’ πρώτη φορά μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους (18-19), που πήραν και διαφορά τερμάτων στο 39’ (20-24) με τον Μάλλιο και πάλι, σε ένα καταστροφικό δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους που έκαναν σωρεία λαθών.

Ο Διομήδης έφτασε και στο 20-25 πριν σκοράρει μετά από σχεδόν ένα δεκάλεπτο ο Δούκας. Οι Αργίτες δεν είχαν πρόβλημα να διατηρήσουν αυτή την διαφορά, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα προηγούμενοι με 23-28. Στο 54’ η διαφορά πήγε στο +6, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 27-30 στο 58’ και 28-30 στο 01:28 πριν το τέλος. Ο Μάλλιος όμως σκόραρε στην επόμενη φάση και τελείωσε την υπόθεση νίκη.

Ιωνικός - Σαλαμίνα 41-23

O Ιωνικός έκανε την δουλειά του κόντρα στην Σαλαμίνα κερδίζοντας με σκορ 41-23 και περίμενε στο ακουστικό του για να μάθει τα μαντάτα από το Δούκας - Διομήδης.

Το μόνο που ήθελε για να μπει στα play off ήταν να είχε νικητή το ματς στο ΔΑΪΣ, κάτι που έγινε, με τον Διομήδη να τους κάνει το χατίρι… Ετσι μπήκαν στα play off κάνοντας 4 νίκες στο φινάλε της πρώτης φάσης, η μία μάλιστα εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό. Μια νίκη που κοστίζει και στους «ερυθρόλευκους» στην ειδική βαθμολογία των play off.

Ιωνικός (Αρβανίτης): Κιαρτζίδης, Σ. Αϊβαλιώτης 2, Αργυράκης 1, Παπαδόπουλος, Ζαχαρης 3, Συγγάρης, Βασιλείου 3, Π. Αϊβαλιώτης 1, Χαντέλης 9, Καραμασιώτης 11, Μαντζόπουλος, Χελιώτης, Λιόλιος 6, Χάλαρης, Μπαλάσκας, Λόλας 5.

Σαλαμίνα HC (Χριστοδούλου): Μπακαούκας, Πετράκος 3, Κουτσόπουλος 4, Τσαρπάνης, Κόρρος, Χιώτης, Τρούλος 2, Κιζόπουλος, Βασιλόπουλος 1, Παπαδόπουλος, Χαραλάμπους 5, Δίπλαρος 7, Γεωργακόπουλος.

Διαιτητές: Ζήσης – Χαραλαμπίδης. Δίλεπτα: 4-3. Πέναλτι: 5/5 – 1/6

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ Α’ ΟΜΙΛΟ

ΑΕΚ 22

Ολυμπιακός 16

Διομήδης 13

Ιωνικός Ν.Φ. 12

Δούκας 11

Αρης Ν. 6

Σαλαμίνα 0