Aνετράπη το λεωφορείο που μετέφερε την εθνική ομάδα χάντμπολ της Κύπρου στην Εσθονία

Το λεωφορείο που μετέφερε την εθνική ομάδα της Κύπρου εντός της Εσθονίας, ενεπλάκη σε τροχαίο και ανετράπη, δύο μέλη της αποστολής διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Τυχερή στην ατυχία τους στάθηκαν τα μέλη της εθνικής ομάδας χάντμπολ ανδρών της Κύπρου, καθώς το λεωφορείο που τους μετέφερε από το Ταλίν στην πόλη Πόλβα στην Εσθονία, ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Όπως αναφέρει η κυπριακή ομοσπονδία χάντμπολ «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά».

Το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/1), με την εθνική ομάδα της Κύπρου να βρίσκεται στη χώρα της Βαλτικής για τον αγώνα των προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος 2028.

Το παιχνίδι, που ήταν προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (11/1), όπως ήταν φυσικό αναβλήθηκε και για την τύχη του αγώνα θα αποφασίσουν από κοινού η Eυρωπαϊκή Ομοσπονδία (EHF) και οι Ομοσπονδίες Κύπρου και Εσθονίας.

Η κυπριακή αποστολή επέστρεψε στο Ταλίν το μεσημέρι της Κυριακής και θα διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο, δίπλα στο αεροδρόμιο. Θα επιστρέψει στην Κύπρο με την προγραμματισμένη πτήση τη Δευτέρα (12/1), εφόσον οι τραυματίες διεθνείς μπορούν να ταξιδέψουν.



