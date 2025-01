Η Κροατία μπροστά σε 15.600 θεατές στην Arena του Ζάγκρεμπ νίκησε τη Γαλλία με 31-28 και προκρίθηκε στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

To παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών φθάνει στην κορύφωσή του, με την Κροατία να εξασφαλίζει το πρώτο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, το απόγευμα της Κυριακής (2/2, 19:00) στο Όσλο.

Με τη δύναμη της έδρας και τη συμπαράσταση 15.600 θεατών στην Arena του Zάγκρεμπ, η Κροατία νίκησε τη Γαλλία με 31-28 (18-11 ημ.) στον πρώτο ημιτελικό και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τον 2ο ημιτελικό ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου και ολυμπιονίκη στο Παρίσι, Δανία και την πρωτάρα σε τετράδα παγκοσμίου πρωταθλήματος, Πορτογαλία, σε ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Όσλο την Παρασκευή (31/1).

𝐊𝐔𝐙𝐌𝐀-𝐊𝐔𝐙𝐌𝐀-𝐊𝐔𝐙𝐌𝐀📢 When everything is on the line, you need a big-game goalkeeper with an unshakable mentality, you need Dominik Kuzmanović💪 Another commanding performance from the young goalie, matching an overall spectacular Croatia 🇭🇷



🔜#CRODENNOR2025 final🔥 pic.twitter.com/ja5fZY33rX