Η Κροατία με μια τρελή ανατροπή και γκολ στο φινάλε, νίκησε την Ουγγαρία με 31-30 στην Arena του Ζάγκρεμπ για την πρόκριση στα ημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανδρών.

Ο πρώτος προημιτελικός του παγκοσμίου πρωταθλήματος χάντμπολ ανδρών, προσέφερε ένα δραματικό φινάλε.

Ο Κροατία λύγισε την αντίσταση της Ουγγαρίας με 31-30 στην κατάμεστη από 15.600 θεατές Arena του Ζάγκρεμπ κι έπειτα από οκτώ χρόνια και τρεις αποτυχημένες διοργανώσεις, βρίσκεται στα ημιτελικά παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η Ουγγαρία με τη σειρά της είχε την ευκαιρία να μπει σε τροχιά μεταλλίου στη διοργάνωση, για πρώτη φορά μετά το 1997.

Οι Ούγγροι συντήρησαν διαφορές τριών γκολ στο 1ο ημίχρονο, που έληξε με 16-16. Στο 2ο ημίχρονο η Ουγγαρία προηγήθηκε με 30-26 στο 55ο λεπτό, οι Κροάτες ισοφάρισαν σε 30-30 με εκτέλεση πέναλτι από τον Φιλίπ Γκλαβάς στο 58:57, ανέκτησαν την κατοχή στο 59:50 κι από ασίστ του Σρνα ο Μάριν Σίπιτς σε «νεκρό» χρόνο πέτυχε το 31-30, μέσα σε πανζουρλισμό. Η Κροατία στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει το νικητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Γαλλία και την Αίγυπτο.

MADNESS IN ZAGREB 🤯🇭🇷 Croatia with a buzzer-beater to make the semi-finals of the 2025 World Championship 🧨#CRODENNOR2025 #inspiredbyhandball @HRS_CHF pic.twitter.com/tVRVwC56sR