Η Ρουμάνα, Μπιάνκα Μαρία Μπαζάλιου έβγαλε σουτ με ταχύτητα στα 114,26 χλμ/ώρα, το πιο ισχυρό στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ γυναικών.

H Νορβηγία έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης για 10η φορά στην ιστορία της, επικρατώντας επί της Δανίας με 31-23 στον τελικό της Βιέννης, την Κυριακή (15/12).

Έφθασε στις 10 κατακτήσεις στις 16 διοργανώσεις, όντας κυρίαρχη της διοργάνωσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία από το πρωτάθλημα.

Το πιο ισχυρό σουτ έφυγε από το χέρι της Ρουμάνας, Μπιάνκα Μαρία Μπαζάλιου με ταχύτητα στα 114,26 χλμ/ώρα. Πρώτη σκόρερ αναδείχθηκε η Κατρίν Κλούιμπερ από την Ουγγαρία με 60 γκολ σε 103 προσπάθειες, έχοντας ποσοστό ευστοχίας στο 58,2%. Με 61,7% επιτυχία σκόραρε η Νορβηγίδα, Χένι Ρέισταντ, με 50/81 γκολ.

Κορυφαία τερματοφύλακας αναδείχθηκε η Ανα Κρίστενσεν από τη Δανία, με 100 αποκρούσεις σε 263 σουτ (38,02%).

