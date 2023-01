H Δανία γιορτάζει για το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών

H Δανία δεν έχασε την πρωτοπορία σε κανένα σημείο του τελικού με τη Γαλλία στη Στοκχόλμη, επικράτησε με 34-29 και έγινε η πρώτη χώρα που φθάνει σε τρίτο σερί χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών.

Η Δανία έγραψε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία των παγκοσμίων πρωταθλημάτων στο χάντμπολ ανδρών, έγινε η πρώτη χώρα που φθάνει σε τρίτο σερί χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση από το 1938 όταν και η διοργάνωση ξεκίνησε στη ναζιστική -τότε-Γερμανία.

Οι Δανοί νικώντας τους Γάλλους στη Στοκχόλμη με 34-29 πέτυχαν κάτι το μοναδικό: Το 2019 απέναντι στους Νορβηγούς έγιναν για πρώτη φορά παγκόσμιοι πρωταθλητές, το 2021 νικώντας τη Σουηδία στο Κάιρο διατήρησαν το στέμμα τους και τώρα απέναντι στους Γάλλους πέτυχαν τον μαγικό το τρία στα τρία.

Ο Μίκελ Χάνσεν και η παρέα του πήραν παράλληλα και τη ρεβάνς από τη Γαλλία για τον χαμένο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Οι Πίτλικ (9/12 γκολ), Γκίτσελ (6/11) και κυρίως ο Ράσμους Λάουγκε (10/11) έκαναν τη ζημιά στους Γάλλους, την ίδια στιγμή που ο τερματοφύλακας και αρχηγός, Νίκλας Λαντίν προσέθετε άλλη μια εξαιρετική εμφάνιση στο πρωτάθλημα. Η Γαλλία πολυνίκης με έξι χρυσά μετάλλια, επανήλθε στο βάθρο μετά το χρυσό μετάλλιο του 2017.

Κυρίαρχη από την αρχή μέχρι το τέλος η Δανία

Με τον τερματοφύλακα Νίκλας Λαντίν να ξεκινά εντυπωσιακά και κύρια επιθετικά όπκα τους Σίμον Πίτλικ (έξι γκολ στο 30άλεπτο) και Ματίας Γκίτσελ η Δανία αιφνιδίασε τους Γάλλους, παίρνοντας διαφορά πέντε γκολ (12-7) στο 15'.

Simon Pytlick with a key role in Denmark's impressive start to the #POLSWE2023 final #sticktogether @dhf_haandbold pic.twitter.com/geVnfPLfy9

Μετά το 20ό λεπτό ισορρόπησαν την κατάσταση και με όπλο την άμυνα μάζεψαν τη διαφορά, κράτησαν τους Δανούς στο ένα γκολ στα τελευταία πέντε λεπτά και μείωσαν στο γκολ. Μεγάλο πρόβλημα για τους Γάλλους οι δυο ποινές που είχε ο Λουντοβίκ Φράμπεγκας από το 27'.

Οι Γκίτσελ και Πίτλικ έφεραν ξανά τη Δανία στο +2 (19-17), με τον Τουρνά να διατηρεί τη Γαλλία σε απόσταση ενός γκολ. Η Δανία προηγήθηκε 27-24 στο 49' και 28-25, με τον τελικό να μπαίνει στο τελευταία δεκάλεπτο.

Tη σκυτάλη στο σκοράρισμα για τη Δανία είχε πάρει ο Λάουγκε, με το σκορ να φθάνει στο 30-26 στο 52' και στο 31-27 στο 55'. Οι Φάμπρεγκας και Με μείωσαν για τη Γαλλία 31-29 και τον Πίτλικ να κάνει το 32-29 στα 57:40.

Influential from the start in the #POLSWE2023 final Niklas Landin with a great penalty save #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/TY26IodnOK