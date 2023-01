Η Δανία, πρωταθλήτρια κόσμου στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις και η ολυμπιονίκης του Τόκιο Γαλλία, θα μονομαχήσουν για το παγκόσμιο στέμμα στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Στοκχόλμη.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο η Δανία και η Γαλλία θα διεκδικήσουν το χρυσό μετάλλιο και στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών της Σουηδίας και την Πολωνία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης την Κυριακή (29/1, 21:00) στη Στοκχόλμη,

Η Δανία νικώντας δύσκολα την Ισπανία στο Γκντανσκ με 26-23, πάει για το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι ολυμπιονίκες Γάλλοι χάλασαν το πάρτι των Σουηδών, μπροστά σε 20.000 σχεδόν φιλάθλους επικράτησαν στη Στοχκόλμη με 31-26, επιστρέφοντας σε τελικό μετά το 2017, στην έδρα τους στο Παρίσι και διεκδικώντας τον 7ο παγκόσμιο τίτλο τους σε οκτώ συνολικά συμμετοχές σε τελικούς.

Με τη Δανία σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματας είχαν αναμετρηθεί στον τελικό του 2013, ξανά στη Σουηδία, επικρατώντας με 37-35 στην παράταση. Στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο η Γαλλία νίκησε τη Δανία με 25-23.



Στο Γκντανσκ η Δανία φάνηκε να καθαρίζει πιο εύκολα τον ημιτελικό με την Ισπανία από ό,τι δείχνει το τελικό 26-23.

Όμως οι πρωταθλητές κόσμου χρειάστηκαν την 15η επέμβαση στον αγώνα από τον τερματοφύλακά τους και αρχηγό Νίκλας Λαντίν στην εκτέλεση πέναλτι Φεράν Σολέ στο 59:20 και με το σκορ στο 25-23, για να σφραγίσουν ουσιαστικά τη νίκη, με τον Εμίλ Γιάκομπσεν να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Ο Λαντίν με 15 αποκρούσεις σε 35 σουτ (43%) αναδείχθηκε MVP του ημιτελικού.

THE decisive moment for the defending world champions 🇩🇰 Denmark Niklas Landin with a crunchtime penalty save in the first #POLSWE2023 semi-final #sticktogether @dhf_haandbold @Niklas_Landin pic.twitter.com/LCB2AC7QS0