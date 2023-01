Όπως και πριν από δύο χρόνια στην Αίγυπτο, έτσι και τώρα Ισπανία-Δανία και Γαλλία-Σουηδία συνθέτουν τα ημιτελικά ζευγάρια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών στη Σουηδία και την Πολωνία, τι έγινε στους προημιτελικούς.

Όπως στην Αίγυπτο πριν από δύο χρόνια, έτσι και τώρα στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών στη Σουηδία και στην Πολωνία προέκυψαν οι ίδιες ομάδες και τα ίδια ζευγάρια στη φάση των ημιτελικών!

Από τους προημιτελικούς της Τετάρτης (25/1) όλα τα λεφτά ήταν ο αγώνας ανάμεσα στην Ισπανία και τη Νορβηγία στο Γκντανσκ.

Χρειάστηκε 2η παράταση και 80 αγωνιστικά λεπτά για να βγει στο τέλος νικήτρια η Ισπανία με 35-34 σε ένα δραματικό παιχνίδι.

Στην κανονική διάρκεια οι Νορβηγοί με το σκορ στο υπέρ τους 25-24 και με την κατοχή της μπάλας στα τελευταία 14 δευτερόλεπτα δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την πρόκριση, με την Ισπανία να ισοφαρίζει στην εκπνοή. Με τον ίδιο τρόπο απάντησαν οι Νορβηγοί στο τέλος της πρώτης δεκάλεπτης παράτασης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Ισπανία, ο Γκονζάλο Πέρεζ ντε Βάργκας με 17 αποκρούσεις.

Gonzalo Perez de Vargas A huge game all round — but the 🇪🇸 Spain goalkeeper hast to be considered the crunchtime king for his 17 saves versus Norway #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/OHWacOjJa3

Η Ισπανία, 3η πριν από δύο χρόνια στην Αίγυπτο, θα αναζητήσει τη ρεβάνς από τη Δανία για το χαμένο ημιτελικό στο Κάιρο (35-33). Οι Δανοί με τη σειρά τους είχαν εύκολο έργο απέναντι στους Ούγγρους στη Στοκχόλμη, επικρατώντας με 40-23 στο δρόμο για τον τρίτο διαδοχικό παγκόσμιο τίτλο.

Ο Ματίας Γκίτσελ, MVP στο ολυμπιακό τουρνουά το Τόκιο, οδηγεί επιθετικά τη Δανία, εννέα γκολ σημείωσε απέναντι στην Ουγγαρία και έγινε ο πρώτος παίκτης που έφθασε στα 50 γκολ σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Nine goals for Mathias Gidsel on the way to 🇩🇰 Denmark's quarter-final win, including this superb shot The #Tokyo2020 MVP became the first player to hit 50 goals at #POLSWE2023 #sticktogether @dhf_haandbold pic.twitter.com/vyLulO4TK5