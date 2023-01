Η Γαλλία νίκησε την Ισπανία στο ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των δύο πρώτων ομίλων του main round στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών, πώς διασταυρώνονται οι ομάδες στα προημιτελικά και στα ημιτελικά.

Το παγκόσμιο πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών της Πολωνίας και της Σουηδίας μπαίνει στην τελική του ευθεία. Την Κυριακή (22/1) ολοκληρώθηκαν οι δύο πρώτοι όμιλοι του Main Round, τη Δευτέρα (23/1) θα κλείσουν και οι άλλοι δύο όμιλοι για να οριστικοποιηθούν τα ζευγάρια των προημιτελικών.

Στον 1ο όμιλο στην Κρακοβία στο ντέρμπι της πρωτιάς η Γαλλία νίκησε την Ισπανία με 28-26, με τις δύο ομάδες να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα προημιτελικά.

Στον 2ο όμιλο στο Γκέτεμποργκ οι Σουηδοί νικώντας τους Πορτογάλους με 32-30 ολοκλήρωσαν με το απόλυτο των βαθμών. Η Ουγγαρία τους ακολουθεί στην οκτάδα, αφήνοντας στην ισοβαθμία εκτός συνέχειας την Ισλανδία.

