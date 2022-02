Από τον αγώνα της ΑΕΚ βγήκε η καλύτερη απόκρουση της 7ης αγωνιστικής των ομίλων του EHF European League.

Ο Βαγγέλης Αραμπατζής δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα της Ταταμπάνια, Λάζλο Μπάρτουζ στην τελευταία φάση του αγώνα, στην εκτός έδρας ήττα της ΑΕΚ από την ουγγρική ομάδα με 25-24 για την 7η αγωνιστική των ομίλων του EHF European League.

Και αυτή η απόκρουση επελέγη ως η κορυφαία και για τη σημασία της.

Is that a a match-wining save from Laszlo Bartucz for Tatabanya ? #ehfel Yes Sir pic.twitter.com/Ti3Oo9wVmk