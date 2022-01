Στη Βουδαπέστη και την Μπρατισλάβα συνεχίζεται το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα χάντμπολ ανδρών

Η πρώτη φάση στο ευρωπαϊκό χάντμπολ πρωτάθλημα ανδρών ολοκληρώθηκε, το παζλ των 12 ομάδων από τις 24 ομάδες που συνεχίζουν συμπληρώθηκε και από την Πέμπτη (20/1) αρχίζουν τα πιο ωραία στη Βουδαπέστη και στην Μπρατισλάβα.

Στις πρωτεύουσες της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας θα γίνουν οι δύο όμιλοι του β' γύρου (Main Round). Δείτε τις ομάδες που συνεχίζουν, με τους βαθμούς που μπαίνει η κάθε μία σε αυτή τη φάση.



Από την Πέμπτη (20/1) μέχρι και τις 26 Ιανουαρίου θα γίνουν τέσσερις αγωνιστικές και στο τέλος οι δυο πρώτες θα μπουν στους αγώνες μεταλλίων, με τους ημιτελικούς (28/1) και τον μικρό και τον μεγάλο τελικό (30/1), που θα γίνουν στη Βουδαπέστη. Η Ισπανία είναι αυτή που θα παλέψει να διατηρήσει το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

1ος ΟΜΙΛΟΣ (Βουδαπέστη)

1.Δανία 2

2.Γαλλία 2

-------------

3.Ισλανδία 2

4.Ολλανδία 0

5.Κροατία 0

6.Μαυροβούνιο 0

2ος ΟΜΙΛΟΣ (Μπρατισλάβα)

1.Γερμανία 2

2.Ισπανία 2

---------------

3.Ρωσία 2

4.Νορβηγία 0

5.Σουηδία 0

6.Πολωνία 0

Οι πέντε κορυφαίες στιγμές της α' φάσης

Προς το παρόν δείτε τις πέντε καλύτερες φάσεις της πρώτης φάσης. Στην κορυφαία επιλέχθηκε ο τερματοφύλακας του Μαυροβούνιου, Νεμπόισα Σίμιτς: Με δύο αποκρούσεις πέναλτι στα τελευταία τρία λεπτά, η χώρα του κράτησε τη νίκη 33-32 επί της Σλοβενίας και συνεχίζει στην επόμενη φάση.

