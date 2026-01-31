Ο Άρης πέρασε από την έδρα της ομάδας του Παναιτωλικού με 0-1 χάρις σε γκολ αμυντικοί του.

Εκεί που δεν σκόραραν οι επιθετικοί του Άρη έβαλε γκολ ο Φαμπιάνο στο 78'. Αυτό το 0-1 ήταν και το τελικό σκορ στο Παναιτωλικός - Άρης και ενώ ο Παναιτωλικός είχε μείνει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Χότζα στο 24' (μετά από on field review του ρέφερι Παπαπέτρου).

Από την άλλη στο εξαγωνιστικό σκέλος ο κόσμος του Παναιτωλικού έδειξε ξανά την κοινωνική του συνείδηση. Οι φίλοι της ομάδας του Αγρινίου ανέβασαν πανό και για τις εργάτριες που πέθαναν στο πρόσφατο δυστύχημα σε εργοστάσιο αλλά και για τους αδικοχαμένους φιλάθλους του ΠΑΟΚ.