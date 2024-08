Μετά το τελευταίο αγώνισμα καλλιτεχνικής γυμναστικής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, η Αμερικανίδα Τζόρνταν Τσάιλς τερμάτισε στην τρίτη θέση παίρνοντας το χάλκινο μέσα απ' τα χέρια της Ρουμάνας Άνα Μπαρμπόσου.

Αφού αρχικά δόθηκε βαθμολογία 13,666 για τη Τζόρνταν Τσάιλς στις ασκήσεις εδάφους, οι Ηνωμένες Πολιτείες άσκησαν έφεση πιστεύοντας ότι η βαθμολογία της δυσκολίας της ήταν εσφαλμένη.

Μετά από μια ανασκόπηση, οι κριτές αύξησαν τη δυσκολία της από το 5,8 στο σωστό 5,9 - μετακινώντας τη Τσάιλς από 0,34 πόντους πίσω από τις Ρουμάνες αθλήτριες Άνα Μπαρμπόσου και Σαμπρίνα Βοϊνέα, στην τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο!

Η τελική της βαθμολογία με 13,766 ήταν 0,066 πόντους καλύτερη από τις Ρουμάνες!

Οι κάμερες κατέγραψαν την αντίδραση της Μπαρμπόσου σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντάς την να κρατά ψηλά τη σημαία της χώρας της και να πανηγυρίζει το χάλκινο μετάλλιο, προτού κοιτάξει σοκαρισμένη τον πίνακα αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια εθεάθη να απομακρύνεται δακρυσμένη καθώς την παρηγορούσε μία από τους προπονητές της.

🇷🇴 Romanian gymnast Ana Bărbosu had her Olympic bronze medal taken away after American coaches complained to the jury.



The medal was stripped from Ana and awarded to American gymnast Jordan Chiles.



An earlier complaint by the Romanian team was ignored.pic.twitter.com/x8zVfRhcMI