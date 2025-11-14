H Σιμόν Μπάιλς εξήγησε γιατί έκανε προσθετική επέμβαση στο στήθος

«Δείχνω στα κορίτσια ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές, χωρίς να ντρέπονται» είπε η Σιμόν Μπάιλς που έκανε τρεις πλαστικές επεμβάσεις.

Η Σιμόν Μπάιλς νιώθει άνετα με τον εαυτό της και δεν διστάζει να προχωρά σε αλλαγές, αψηφώντας την κρίση των άλλων. Η 28χρονη Αμερικανίδα γυμνάστρια των επτά χρυσών μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποκάλυψε σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok στα τέλη Οκτωβρίου, ότι έχει υποβληθεί σε τρεις πλαστικές επεμβάσεις, μία εκ των οποίων αφορούσε αυξητική στήθους.

«Είμαι απλώς όπως είμαι και νιώθω ότι πάντα προσπαθούσα να είμαι ανοιχτή, ειλικρινής και διαθέσιμη», δήλωσε η Μπάιλς στο «People».

Εκτός από την αυξητική στήθους η Μπάιλς υποβλήθηκε επίσης σε κάτω βλεφαροπλαστική, για να μειώσει τις σακούλες κάτω από τα μάτια και σε χειρουργική επέμβαση στο λοβό του αυτιού.

Για την αυξητική στήθους η Μπάιλς ξεκαθάρισε ότι δεν είχε να σχέση με την προηγούμενη εμφάνισή της, λέγοντας: «Εντάξει, προφανώς το στήθος είναι αισθητό. Αλλά πέρα ​​από αυτό, πρόκειται απλώς για το να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου και να αγαπάς τον εαυτό σου, πάντα το έλεγα πολύ έντονα. Και δεν είναι ότι δεν μου άρεσε η εμφάνισή μου ή το πώς ένιωθα.

Είναι απλώς κάτι που προφανώς παρατηρώ λίγο περισσότερο επειδή ζω σε αυτό το σώμα, το έχω συνηθίσει τόσο πολύ» και πρόσθεσε «νομίζω ότι δείχνω στα κορίτσια ότι έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις δικές τους επιλογές, όποιες κι αν είναι αυτές, και ότι αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπονται. Αρκεί να αγαπάς τον εαυτό σου, αυτό είναι το μόνο που έχει πραγματικά σημασία».