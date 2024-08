Δικαίωση για την Άνα Μπαρμπόσου αφού το CAS μεταθέτει το χάλκινο μετάλλιο στις ασκήσεις εδάφους της Αμερικανίδας Τζόρνταν Τσάιλς στην Άνα Μπαρμπόσου!

Μετά το τελευταίο αγώνισμα καλλιτεχνικής γυμναστικής των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, η Αμερικανίδα Τζόρνταν Τσάιλς τερμάτισε στην τρίτη θέση παίρνοντας το χάλκινο μέσα απ' τα χέρια της Ρουμάνας, Άνα Μπαρμπόσου, μετά από έφεση που άσκησαν οι ΗΠΑ σχετικά με τη βαθμολογία της αθλήτριάς τους. Η Ρουμάνα αθλήτρια εκεί που πανηγύριζε τυλιγμένη με τη σημαία της χώρας της, βρέθηκε συνεντριμένη να αποχωρεί μαζί με μια από τους προπονητές της.

Ωστόσο, το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) αποφάσισε το Σάββατο (10/08) ότι το αίτημα των ΗΠΑ που αύξησε τελικά το σκορ της αθλήτριας Τζόρνταν Τσάιλς κατά τη διάρκεια της άσκησης στο έδαφος της περασμένης εβδομάδας ήταν άκυρο!

Η Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) εξέδωσε μια δήλωση, τροποποιώντας τα τελικά αποτελέσματα και κατέταξε την Άνα Μπαρμπόσου στην τρίτη θέση. Τώρα το χάλκινο μετάλλιο θα απονεμηθεί στη Ρουμάνα αθλήτρια.

Η Τσάιλς είχε αρχικά βαθμολογία 13.666, που την έβαζε στην πέμπτη πίσω από την Ρεμπέκα Αντράντε, τη Σιμόν Μπάιλς και ένα ζευγάρι Ρουμάνων αθλητριών την Μπαρμπόσου και την Βοϊνέα. Η έρευνα για τον βαθμό δυσκολίας, που υποβλήθηκε από την προπονήτρια Σεσίλ Λάντι, πρόσθεσε 0,1 στη βαθμολογία της, ανεβάζοντάς την στο τρίτο σκαλί του βάθρου καθώς η συντετριμμένη Μπαρμπόσου νόμιζε ότι οι πανηγυρισμοί που ξεκίνησε ήταν πρόωροι. Τελικώς όμως δικαιώθηκε!

Ana Bărbosu regains her Olympic bronze medal! 🇷🇴🥉



The appeal filed by @ChilesJordan 🇺🇸 was made beyond the 1-minute deadline and is therefore invalid



Chiles will lose her bronze medal and move to 5th place, right after Sabrina Voinea pic.twitter.com/ynfJ2nUeU1