Ιστορική ημέρα για τη γυμναστική της Κύπρου, καθώς ο Μάριος Γεωργίου έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο μονόζυγο στη διοργάνωση του Μονάχου.

Ο 25χρονος γυμναστής χάρισε στην Κύπρο το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σtη διοργάνωση. Ο Γεωργίου, που έχει Κύπριο πατέρα και μητέρα από τις Φιλιππίνες, εκτέλεσε πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας: 6,000 β. και βαθμό εκτέλεσης 8,400 β. και με 14,400β. έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο μονόζυγο. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε ο Λιθουανός, Ρόμπερτ Τβόρογκαλ με 14,000β. και το χάλκινο ο Ισπαnός, Ζοελ Πλάτα με 14,000β.

Marios Georgiou (CYP) is the new European Champion on high bar!!!#Munich2022 pic.twitter.com/XRUPIeLJEH