Μετά την μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Μπενφίκα με τις «ερυθρόλευκες» να επικρατούν και στην Πορτογαλία με 3-2, οι ελληνικές ομάδες έκαναν το απόλυτο στο φετινό Challenge Cup. Έτσι η χώρα μας θα έχει στους «32» της διοργάνωσης πέντε ομάδες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλήματος, όσον αφορά την χώρα μας βέβαια.

Αυτές είναι ο ΑΟ Θήρας που πέρασε χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση, ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός που απέκλεισε την CSM Βουκουρεστίου, ο Ολυμπιακός που αρχικά βρέθηκε στην διοργάνωση κατακτώντας το Βαλκανικό κύπελλο και μετά άφησε εκτός την Μπενφίκα, ο ΖΑΟΝ που ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Ραμποτνίτσκι και η ΑΕΚ που δεν είχε πρόβλημα να αποκλείσει την Φόρντε.

Το φετινό Challenge Cup είναι πολύ πιο δυνατό από πέρσι, ωστόσο δεν είναι απίθανο μετά τον ημιτελικό του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο, να δούμε και φέτος ελληνικό «εμφύλιο» και μιλάμε για το ντέρμπι... αιωνίων ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Μέχρι τότε βέβαια ας χαρούμε την φετινή χρονιά με την ευχή οι ελληνικές ομάδες να πάνε όσο πιο ψηλά γίνεται και γιατί όχι να μην κατακτήσουν και την κούπα.

Και φυσικά μην ξεχνάμε και τον Πανιώνιο που φέτος ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη από τις «16» του CEV Cup και που φυσικά ευχόμαστε και σε αυτόν να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.