Η Εθνική Γυναικών ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος, με την κλήρωση να τη στέλνει στο Ορλάντο, όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ, το Μεξικό και την Ταϊλάνδη.

Η αρχηγός της Εθνικής ομάδας, Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, μιλά για τη χαρά της πρόκρισης, τις δυσκολίες του ομίλου, αλλά και τη φιλοδοξία της ελληνικής ομάδας να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Για τη μεγάλη επιτυχία της πρόκρισης, η αρχηγός της Εθνικής δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενες και περήφανες που εξασφαλίσαμε την πρόκριση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ γυναικών και η επιβράβευση της δουλειάς, της επιμονής και των θυσιών όλων μας».

Αναφερόμενη στην κλήρωση και στους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο Ορλάντο, τόνισε: «Η κλήρωση μάς φέρνει απέναντι σε δυνατές και διαφορετικές σχολές του βόλεϊ. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο, αλλά πιστεύουμε στις δικές μας δυνατότητες».

Όσο για τους στόχους της Εθνικής ομάδας στη διοργάνωση, η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ξεκαθάρισε: «Θα πάμε στο Παγκόσμιο με φιλοδοξία, αποφασιστικότητα και στόχο να διεκδικήσουμε κάθε παιχνίδι. Δεν μας αρκεί απλώς η παρουσία μας στη διοργάνωση. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικές, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να δείξουμε ότι το ελληνικό βόλεϊ γυναικών έχει θέση ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες του κόσμου».

Η Μάρθα Αθούλη, πρώτη σκόρερ της Εθνικής ομάδας, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (με 170 πόντους, 24.3 μέσο όρο ανά ματς), όπου καταλάβαμε την ιστορική 6η θέση, ανυπομονεί για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Η Ελληνίδα παίκτρια της Αράς Κάργκο, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μετά την κλήρωση όπου μάθαμε τους αντιπάλους μας αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τις ομάδες κόντρα στις οποίες θα παίξουμε. Πετύχαμε κάτι πολύ σημαντικό και ωραίο στο Ευρωπαϊκό, αλλά για να έχουμε ανάλογη συνέχεια στο Παγκόσμιο και γενικά στα μεγάλα τουρνουά που θα έρθουν, χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα απ’ όλους μας. Χρειάζεται να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή σε λεπτομέρειες, χρειάζεται ακόμη πιο έντονη προσπάθεια εντός και εκτός του γηπέδου. Μόνο έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε ανοδική πορεία. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι δεν συνηθίζουμε να λέμε; Δεν πρέπει να εφησυχαστούμε στο τι έγινε στο Μπρνο και να μείνουμε εκεί. Αυτό πέρασε, μπροστά μας υπάρχουν πλέον άλλοι στόχοι και οι απαιτήσεις πλέον είναι μεγαλύτερες».

Όσον αφορά τους αντιπάλους μας (ΗΠΑ, Ταϊλάνδη, Μεξικό): «Δεν το έχω σκεφτεί τόσο πολύ ακόμη. Υπάρχει η περιέργεια να δω το διαφορετικό βόλεϊ που παίζουν από εκείνη την πλευρά του πλανήτη. Με τις ΗΠΑ θα είναι ένα ιστορικό ματς όπως με τη Βραζιλία το 2025. Αυτό που θέλω και ελπίζω είναι να καταφέρουμε να αποδείξουμε σε όλους τους αγώνες ότι αξίζουμε που βρισκόμαστε εκεί και να διεκδικήσουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται».

Η Ανθούλη, όπως το είχε δηλώσει κατά κόρον και στο Μπρνο, έχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητες αυτής της Εθνικής: «Ειλικρινά έχουμε πάρα πολύ καλή προοπτική και λαμπρό μέλλον. Έχει ανέβει το επίπεδο όλων των κοριτσιών, καθώς οι περισσότερες παίζουμε σε ομάδες υψηλού επιπέδου είτε στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα και είμαστε μια μικρή ηλικιακά ομάδα. Η προηγούμενη φουρνιά της Εθνικής ήταν μαζί για 7-8 χρόνια, ενώ το δικό μας γκρουπ ουσιαστικά τώρα ξεκίνησε και έχουμε χρόνια μπροστά μας».

Η Ανθούλη μίλησε και για την τεράστια επιθυμία που υπάρχει στην ομάδα για να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών, με την ίδια να στέκεται ξανά στις λεπτομέρειες: «Αν δουλέψουμε σωστά μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Όλοι το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω συγκριτικά με το προηγούμενο παγκόσμιο που χάσαμε το συγκεκριμένο στόχο στο τσακ».

«Αυτό δεν θα έρθει απλά και μόνο με το πάθος και τον ηρωισμό, αλλά θέλει πιο έντονη προσπάθεια από την πλευρά μας (αθλητριών, σταφ) και ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη από την πλευρά της Ομοσπονδίας. Μ’ αυτό το mindset μπορούμε να βλέπουμε πιο ψηλά, γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι ο κοινός στόχος όλων μας», πρόσθεσε η 22χρονη Ελληνίδα.