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Ανακοίνωση εξέδωσε ο Αθηναϊκός ενόψει της αναμέτρησης (21/11) με τον Παναθηναϊκό για την Allwyn Women’s Basketball League 1, με την οποία γνωστοποίησε τα αστυνομικά μέτρα ασφαλείας που θα θα τεθούν εν ισχύ, και θα επιτρέπουν την παρουσία μόνο όσων φιλάθλων επιδείξουν ονομαστική πρόσκληση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:

Κατόπιν της κοινοποίησης των αστυνομικών μέτρων ασφαλείας για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό (5μ.μ.), ο Αθηναϊκός Qualco γνωστοποιεί τα εξής:

Α) Για την αναμέτρηση ΔΕΝ θα εκδοθούν εισιτήρια, παρά μόνο αριθμημένες και ονομαστικές προσκλήσεις.

Β) Η είσοδος των κατόχων προσκλήσεων στο γήπεδο θα γίνεται αυστηρά και ΜΟΝΟ κατόπιν επίδειξης αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Γ) Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ήτοι στις 3μ.μ..

Δ) Δε θα επιτραπεί σε κανέναν φίλαθλο να πλησιάσει περιμετρικά την εγκατάσταση χωρίς την επίδειξη της πρόσκλησης του αγώνα.