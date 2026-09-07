Η Εθνική Γυναικών κατάφερε στην Τσεχία και στο Μπρνο να γράψει την δική της ιστορία σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις και κάνοντας κατάθεση ψυχής λόγω και των πολλών και σημαντικών απουσιών που υπήρξαν, κατάφεραν αρχικά να κάνουν τρεις νίκες και μάλιστα συνεχόμενες στην φάση των ομίλων και να περάσουν αρχικά στους «16».

Εκεί απέναντι στην Γαλλία ξεπέρασαν τους εαυτούς τους και επικρατώντας με 3-0 πέρασαν στα προημιτελικά και βρέθηκαν για δεύτερη φορά στην οκτάδα, με την πρώτη να είναι στο μακρινό 1991 όταν και τερμάτισαν στην 8η θέση. Και μπορεί να έχασαν από την πανίσχυρη Σερβία με 3-0, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μειώνει όλη αυτή την πορεία.

Για την ακρίβεια όχι μόνο δεν την μειώνει, αλλά συνολικά η Εθνική τερμάτισε στην 6η θέση σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της CEV. Μια θέση που ήταν η καλύτερη που έχει τερματίσει η Εθνική Γυναικών στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την ελπίδα και τις ευχές μας η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη!

Η πρώτη δεκάδα του Eurovolley

Όσον αφορά την πρώτη δεκάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, στην κορυφή βρέθηκε η Τουρκία και μάλιστα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, στην δεύτερη θέση τερμάτισε η Ιταλία, το χάλκινο μετάλλιο πήρε η Σερβία και την τετράδα συμπλήρωσε η Πολωνία.

Στην 5η θέση ήταν η Ολλανδία, στην 6η όπως αναφέραμε η Ελλάδα, ξεπερνώντας μάλιστα την Σουηδία της φοβερής και τρομερής Χάακ. Η Γερμανία ήταν 8η, το Βέλγιο 9ο και η Γαλλία ολοκλήρωσε την πρώτη δεκάδα.

1. Τουρκία

2. Ιταλία

3. Σερβία

4. Πολωνία

5. Ολλανδία

6. Ελλάδα

7. Σουηδία

8. Γερμανία

9. Βέλγιο

10. Γαλλία.