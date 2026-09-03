GWomen
Εθνική γυναικών βόλεϊ: Επιστροφή στην Αθήνα μετά την πετυχημένη πορεία στο Ευρωβόλεϊ
03/09/2026
ΒΟΛΕΙ

Εθνική γυναικών βόλεϊ: Επιστροφή στην Αθήνα μετά την πετυχημένη πορεία στο Ευρωβόλεϊ

Φώτης Καρακούσης

Η άκρως πετυχημένη στο Ευρωβόλεϊ Εθνική μας ομάδα των γυναικών επέστρεψε στη βάση της το βράδυ της Πέμπτης. Το G-Women ήταν εκεί.

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Μπορεί να.έμεινε εκτός της συνέχειας του Ευρωβόλεϊ χάνοντας από το μεγαθήριο της Εθνικής Σερβίας ωστόσο η πορεία των παικτριών της Εθνικής Ελλάδας και του κόουτς Οικονόμου κρίθηκε αλλά και είναι απόλυτα πετυχημένη. Παρά τις 2 ατυχίες που υπήρξαν με τραυματισμούς η Εθνική μας έδειξε το μέταλλό της ειδικά κόντρα στη Γαλλία.

Το βράδυ της Πέμπτης η αποστολή της γαλανόλευκης γύρισε στη βάση της και το G-Women ήταν παρών καλύπτοντας την άφιξή της. Η επιστροφή της ήταν με τη διάθεση ο πήχης να ανέβει ακόμα πιο ψηλά για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση που θα έχουν οι διεθνείς μας.

Την Εθνική μας ομάδα υποδέχθηκε ο Νεκτάριος Χαλβατζής, μέλος της ΕΟΠΕ. Το έκανε δίνοντας λουλούδια σε όλες τις αθλήτριες και σε όλα τα μέλη της αποστολής.

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