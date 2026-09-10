Η Παρί Σεν Ζερμέν τιμωρήθηκε με πρόστιμο για την έλλειψη γυναικών στη λίστα με τους υψηλόμισθους παίκτες

Η Παρί Σεν Ζερμέν τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας της Ιλ-ντε-Φρανς, για τη μη συμμόρφωση της με τους κανονισμούς περί ισότητας των φύλων στον επαγγελματικό χώρο.

Αναλυτικότερα, το πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται στο 0,5% των εσόδων του οργανισμού για το 2022, προέρχεται από την έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στη λίστα με τους δέκα υψηλότερα αμειβόμενους παίκτες του συλλόγου.

Παρόλο που η κύρωση εκδόθηκε αρχικά τον Μάρτιο του 2024 και καταβλήθηκε από τον γαλλικό σύλλογο τον Ιανουάριο του 2025, η επίσημη έφεση των Παριζιάνων για την ανάκτηση των χρημάτων απορρίφθηκε και επίσημα την Τρίτη (08/09).

Selon un jugement consulté par l'AFP, le tribunal administratif de Paris a confirmé la pénalité financière de 2,7 millions d'euros infligée au PSG pour non-respect de l'index d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avant 2024.https://t.co/VM1f9c2XUz — RMC Sport (@RMCsport) September 8, 2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε τη θέση της εξηγώντας ότι η βαριά οικονομική δομή του επαγγελματικού ανδρικού ποδοσφαίρου... περιπλέκει κάπως τις κορυφαίες κατατάξεις μισθών, περιορίζοντας σημαντικά τα περιθώρια ελιγμών σε αυτόν τον συγκεκριμένο δείκτη.

Παρά τη διαμάχη, η διοίκηση της ομάδας διαβεβαίωσε τις αρχές ότι έχουν εφαρμοστεί διαρθρωτικές προσαρμογές, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν εκπληρώσει όλες τις νομοθετικές υποχρεώσεις συμμόρφωσης από το 2023 και έπειτα.