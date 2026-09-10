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Κίνα - Γαλλία 61-90: Οι επιβλητικές Γαλλίδες πέρασαν στα ημιτελικά (vid)
10/09/2026
ΜΠΑΣΚΕΤ

Κίνα - Γαλλία 61-90: Οι επιβλητικές Γαλλίδες πέρασαν στα ημιτελικά (vid)

Γιώργος Σακελλάρης

Η Γαλλία διέλυσε την Κίνα με 90-61 στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026 και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

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Η πολυφωνική Γαλλία... σκόρπισε την Κίνα με 90-61 και τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2026! Οι Γαλλίδες είχαν πολλές πρωταγωνίστριες και στις δύο πλευρές του παρκέ και θα τεθούν αντιμέτωπες στον ημιτελικό του Σαββάτου (12/09) με τον νικητή του ζευγαριού Αυστραλία - Ισπανία.

Για το σύνολο του Ζαν-Εμ Τουπάν ξεχώρισαν οι Μαρίν Γιοχάνες (15 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ σε 20:47), Ζανέλ Σαλόν (15 πόντοι, 6 ριμπάουντ σε 24:43) και Γκάμπι Γουίλιαμς (14 πόντοι, 7 ριμπάουντ σε 24:30), με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να κάνει μεγάλο ροτέισον, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε πολλές παίκτριές του.

Στον αντίποδα, για την ηττημένη Κίνα έκαναν... κουπί οι Γούγιου Γιανγκ με 19 πόντους και 5 ασίστ και Σου Χαν με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ αλλά δεν είχα ουσιαστική βοήθεια από τις υπόλοιπες. Η ύψους 2μ.23 Ζιγιού Ζανγκ κατέγραψε επτά πόντους και οκτώ ριμπάουντ σε 18:09, ενώ υπέπεσε και σε επτά λάθη.

Τα δεκάλεπτα: 20-25, 31-48, 48-70, 61-90

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