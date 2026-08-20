Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Αναστασία Ματσαρόκη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 10/08/1999, η Αναστασία Ματσαρόκη αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 185cm.

Η πορεία της ξεκίνησε από τον Πήγασο Πολίχνης, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2017, αποκτώντας τις πρώτες σημαντικές παραστάσεις της στο ανταγωνιστικό επίπεδο. Το 2017 έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα της, μετακομίζοντας στους Πρωταθλητές Πεύκων, όπου παρέμεινε για επτά αγωνιστικές περιόδους, από το 2017-18 έως και το 2023-24, εξελισσόμενη σημαντικά και αποτελώντας σταθερό μέλος της ομάδας.

Την αγωνιστική περίοδο 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του Α.Ο. Μαρκοπούλου, συνεχίζοντας την παρουσία της στο κορυφαίο επίπεδο του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ, ενώ τη σεζόν 2025-26 αγωνίστηκε με την ΑΣΠ Θέτις. Μέσα από τη διαδρομή της σε Πήγασο Πολίχνης, Πρωταθλητές Πεύκων, Μαρκόπουλο και Θέτιδα, η Αναστασία Ματσαρόκη έχει αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και γνωρίζει τις απαιτήσεις ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού πρωταθλήματος.

«Χαρούμενη και περήφανη που αποτελώ μέλος του ΠΑΟΚ»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Αναστασία Ματσαρόκη, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου,: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και περήφανη που τη φετινή χρονιά θα αποτελώ μέλος της ομάδας του ΠΑΟΚ, ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία και ξεχωριστή δυναμική. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν, να δουλέψω με πάθος και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας. Εύχομαι να έχουμε μια όμορφη και επιτυχημένη χρονιά!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Αναστασία!».