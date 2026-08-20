Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την γαλανόλευκη που ξεκινά την 8η παρουσία της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος αντιμετωπίζοντας την οικοδέσποινα του Β’ ομίλου Τσεχία.

Η αναμέτρηση Τσεχία-Ελλάδα θα κλείσει το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής με το πρώτο σερβίς να δίνεται στις 15:00 με τον αγώνα Αυστρία – Βουλγαρία και να ακολουθεί στις 18:00 το ματς Βουλγαρία – Ουκρανία.

Στην επιστροφή της Ελλάδας στην κορυφαία σκηνή του ευρωπαϊκού βόλεϊ, είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που θα βρεθούμε αντίπαλοι με τις Τσέχες καθώς μόνο το 2019 δεν είχαν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας.

Η αντίπαλος μας είχε αποκλειστεί από την τελική φάση και εκείνος ο αποκλεισμός ήταν που έφερε στην τεχνική της ηγεσία τον Γιάννη Αθανασόπουλο, με τον Έλληνα τεχνικό να την οδηγεί στην 8η θέση το 2023.

Ο Αθανασόπουλος δεν είναι ο μόνος συμπατριώτης μας που θα βρεθεί αντίπαλος της Εθνικής μας στο αυριανό ματς, καθώς ένας εκ των συνεργατών του είναι ο Αργύρης Αντιφάκος.

Ωστόσο, το κακό είναι ότι η Τσεχία στις δύο τελευταίες συναντήσεις μας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έχει πανηγυρίσει ισάριθμες νίκες (που αποδείχθηκαν καθοριστικές στη μάχη της πρόκρισης).

Στις 23/08/2021 στη Φιλιππούπολη επικράτησε με 3-0 (26-24, 28-26, 25-15), έχοντας σε εκπληκτική ημέρα την Γκαμπριέλα Ορβόσοβα καθώς η νέα διαγώνια του Παναθηναϊκού είχε 22 πόντους (με 20/34 επιθέσεις και 2 μπλοκ), ενώ στις 20/8/2023 στο Ντίσελντορφ με κορυφαία την Έλενα Γκρόζερ που είχε 17 πόντους με 14/30 επ., 3 μπλοκ (στην επιστροφή της στην Εθνική) νίκησε πάλι με 3-0 (25-21, 25-22, 25-17).

Τρίτη και φαρμακερή; Το ελπίζουμε καθώς το σίγουρο είναι ότι το άγχος αυτή τη φορά θα είναι ξεκάθαρα στην απέναντι πλευρά του φιλέ. Η Τσεχία είναι η διοργανώτρια, προέρχεται από μια πολύ καλή σεζόν στο VNL (τερμάτισε 10η).

Σίγουρα οι απουσίες της Εθνικής (που προέκυψαν ακόμη και λίγες ώρες πριν το ταξίδι για την Τσεχία) είναι πολύ σημαντικές, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι αφήνει στην άκρη τα όποια προβλήματα και μπαίνει στο γήπεδο κάνοντας κατάθεση ψυχής.

«Η Τσεχία είναι μια ολοκληρωμένη ομάδα που έχει εξελιχθεί με τον Γιάννη (Αθανασόπουλο) κι έχει αλλάξει επίπεδο. Σίγουρα είναι το φαβορί και παίζοντας στην έδρα τους έχουν έναν λόγο παραπάνω, αλλά το ότι εμείς σαν ομάδα έχουμε παίξει στα προηγούμενα Ευρωπαϊκά ή στο Παγκόσμιο μας έχει βοηθήσει να μπαίνουμε χωρίς φόβο», σχολίασε ο Απόστολος Οικονόμου και συμπλήρωσε:

«Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε αυτό που μπορούμε και αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες θα πρέπει τόσο το σερβίς όσο και η υποδοχή μας να είναι σε υψηλό επίπεδο. Γιατί με καλή υποδοχή θα έχουμε πιο εύκολο το side out και αυτό θα μεγαλώσει το άγχος του αντιπάλου και το σερβίς για να τους χαλάσουμε την υποδοχή για να μην παίζουν τόσο πολύ με τις κεντρικές».

Από την πλευρά της η αρχηγός Λαμπρινή Κωνσταντινίδου στάθηκε στο ότι: «ναι μεν έχουμε χάσει δύο φορές στα τελευταία ευρωπαϊκά από την Τσεχία, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι ένας αχτύπητος αντίπαλος και σίγουρα το άγχος θα τους βαραίνει ως οικοδεσπότες του ομίλου», με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου να συμπληρώνει: «Κάθε πρεμιέρα έχει τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Παίζουμε με έναν πολύ δυνατό αντίπαλο και θεωρώ ότι είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσει η σειρά των αγώνων και να δούμε που βρισκόμαστε».

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

15.00: Αυστρία – Σερβία

18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία

21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

20.00: Αυστρία – Τσεχία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Βουλγαρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Σερβία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Αυστρία

20.00: Σερβία – Βουλγαρία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Ουκρανία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

17.00: Αυστρία – Βουλγαρία

20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Σερβία

20.00: Τσεχία – Βουλγαρία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026

Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,

Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,

Ελλάδα.

Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,

Ρουμανία, Ισπανία.

Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,

Σλοβακία, Κροατία.