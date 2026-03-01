Ιακωβάκη στο Gwomen: «Η καλύτερη κούρσα της ζωής μου, η καλύτερη μέρα»

Την καλύτερη κούρσα της ζωής της -ως την επόμενη- έκανε η Ελένη Ιακωβάκη, στα 400μ και το Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία.

Η μόλις 17 ετών αθλήτρια κατάφερε να τερματίσει σε 53.95 στο 400άρι για να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων το οποίο κρατούσε εδώ και 36 χρόνια. Παράλληλα, κατέρριψε και το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18.

Η Ιακωβάκη έχει κάνει μία εντυπωσιακή σεζόν στον κλειστό στίβο όμως, παρά τις μεγάλες επιτυχίες, η ίδια διατηρεί τον ενθουσιασμό της αλλά και την παιδικότητά της και συνεχίζει να ονειρεύεται ακόμη πιο ευτυχισμένες στιγμές. Όπως δήλωσε η ίδια, μιλώντας στο GWomen, δεν το περίμενε να βγει μια τόσο καλή κούρσα ενώ πλέον πιστεύει ακόμη περισσότερο στον εαυτό της:

«Σοκ! Δεν ξέρω τι να πω. Είναι… Μπορεί η καλύτερη κούρσα της ζωής μου. Και η καλύτερη μέρα, δεν ξέρω…

Δεν το περίμενα με τίποτα. Με τίποτα δεν το περίμενα. Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο την κούρσα. Η αλήθεια είναι πως σε όλες τις άλλες κούρσες μου, περνούσα λίγο αργά τα 200μ και τα 300μ αλλά αυτή τη φορά προσπάθησα να ακολουθήσω την αθλήτρια που ήταν στον πέμπτο διάδρομο, που είναι πάρα πολύ καλή, έχει πολύ καλές επιδόσεις. Την παραδέχομαι ειλικρινά και πολλά συγχαρητήρια. Και σε εκείνη και σε όλες τις αθλήτριες. Προσπάθησα να την ακολουθήσω, να είμαι από πίσω της. Κάποια στιγμή στο τέλος προσπάθησα κιόλας να κάνω επίθεση, δεν τα κατάφερα.

Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο από αυτό.Τι να περιμένω άλλο από αυτή τη σεζόν που έχω. Οι γονείς μου μού είπαν πολλά συγχαρητήρια. Εκείνη την ώρα έκανε και ο Μανόλο το πανελλήνιο ρεκόρ. Δεν θυμάμαι πολλά, γιατί ήμουν συγκινημένη εκεί, μέσα τρέλα, “πέθαινα” κιόλας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».

Όσο για το τι περιμένει στον ανοιχτό, μετά από μία τόσο επιτυχημένη σεζόν στον κλειστό, η ίδια δήλωσε πως πλέον πιστεύει περισσότερο στον εαυτό της: «Θα υπάρξουν πολλές επιτυχίες και τώρα το πιστεύω. Δηλαδή, είχα πολλές αμφιβολίες, δεν το περίμενα. Δηλαδή, αν κάνω τώρα τόσο, τι θα κάνω μετά το καλοκαίρι...».

