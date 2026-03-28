Το δημοτικό συμβούλιο του Σιεμποζουέλος στη Μαδρίτη ενέκρινε την ονοματοδοσία του πρώτου ποδοσφαιρικού σταδίου στην Ισπανία προς τιμήν της Τζένι Ερμόσο. Η ιστορική αυτή απόφαση ελήφθη με απόλυτη πλειοψηφία και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου δημοτικού σταδίου έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή, 12 Απριλίου.

Η δήμαρχος της πόλης, Ρακέλ Χιμένο, τόνισε ότι αυτή η ενέργεια εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου στοχεύει στην αποκατάσταση της έλλειψης προβολής όχι μόνο του ποδοσφαίρου, αλλά και όλων των αθλημάτων στα οποία συμμετέχουν οι γυναίκες τόσα χρόνια.

Για την Ισπανίδα επιθετικό, ο ίδιος δήλωσε δε ότι αποτελεί πρότυπο τόσο για τα κορίτσια όσο και για τα αγόρια, προσθέτοντας ότι η Ερμόσο είναι εξίσου ενθουσιασμένη και πρόθυμη να βοηθήσει στην ανάπτυξη του αθλητισμού στη Μαδρίτη.

Η 35χρονη σούπερ σταρ της εθνικής Ισπανίας, με την τεράστια καριέρα στην Μπαρτσελόνα, στην Ατλέτικο Μαδρίτης και στην Παρί Σεν Ζερμέν, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Μεξικό με την Τίγκρες και παρά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια και θα στείλει το δικό της μηνυμα.