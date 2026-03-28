Το συμβόλαιο-μαμούθ της Καταρίνα Μακάριο «έσπασε» κάθε ρεκόρ στο ποδόσφαιρο γυναικών!

Νέο ορόσημο στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών, καθώς η μεταγραφή της Καταρίνα Μακάριο στη Σαν Ντιέγκο Γουέιβ κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ κι επιβεβαίωσε την ιλιγγιώδη άνοδο του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 26χρονη διεθνής των ΗΠΑ, με καταγωγή από τη Βραζιλία, αφήνει την Τσέλσι για να επιστρέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με το συμβόλαιό της να είναι το ακριβότερο όλων των εποχών.

Μπορεί η ομάδα του Σαν Ντιέγκο να κατέβαλε στους Λονδρέζους το ποσό των 361.000 ευρώ για τη μεταγραφή της, όμως η πραγματική είδηση κρύβεται στο μυθικό συμβόλαιο που η ίδια υπέγραψε. Πρόκειται για πενταετές συμβόλαιο το οποίο συνολικά θα της αποφέρει περίπου 7 εκατ. ευρώ. Αυτά τα ποσά μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητα για τα δεδομένα του ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Σαν Ντιέγκο Γουέιβ είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εδραιωθεί φέτος στην κορυφή της NWSL, προσθέτοντας στο ρόστερ της μια από τις πιο παραγωγικές παίκτριες στην Ευρώπη με 15 γκολ και 8 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις πριν λίγους μήνες η μεταγραφή της Ναόμι Γκίρμα στην Τσέλσι αντί 1 εκατ. ευρώ θεωρήθηκε ένα ακόμα ιστορικό ρεκόρ, ωστόσο, η περίπτωση της Μακάριο θέτει πλέον τον πήχη σε αλλο επίπεδο και όσον αφορά τα συμβόλαια των παικτριών.

💰🇺🇸 Catarina Macario será la 2° Jugadora de Alto Impacto en la #NWSL, tras Trinity Rodman.



Cobrará cerca de 8 MILLONES DE DÓLARES TOTALES, solo en salario, en un contrato de 5 años con el San Diego Wave.



Se convierte en la mejor pagada en toda la historia del fútbol femenino. pic.twitter.com/IEJaiUXXP3 — Mundo Pelota (@mundopelotanet) March 27, 2026



