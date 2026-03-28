Κορυφαία Αμερικανίδα μαραθωνοδρόμος κατήγγειλε ότι ο σπόνσοράς της την εγκατέλειψε όταν έμεινε έγκυος

Η κορυφαία Αμερικανίδα μαραθωνοδρόμος, Έμα Μπέιτς κατήγγειλε δημόσια ότι η εταιρεία UCan, που ήταν ο χορηγός της επί τρία χρόνια, διέκοψε τη συνεργασία τους αδικαιολόγητα μόλις τούς ενημέρωσε ότι είναι έγκυος.

Η 33χρονη δρομέας, η οποία τερμάτισε τον Μαραθώνιο της Βαλένθια σε 2:25:51 ενώ βρισκόταν στους πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης της, δήλωσε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η εταιρεία μου με εγκατέλειψε όταν τους είπα ότι είμαι έγκυος. Οι διαπραγματεύσεις μου μαζί τους άλλαξαν άρδην μετά την ανακοίνωση του ευχάριστου για μένα γεγονότος. Από τότε προσπαθώ να βρω τι λειτουργεί καλύτερα για μένα τώρα που οι ανάγκες μου έχουν αλλάξει και δεν στηρίζομαι σε κανέναν σπόνσορα».

Από την άλλη, η UCan αρνείται τις κατηγορίες αυτές, ισχυριζόμενη ότι η απόφαση να διακόψει τη συνεργασία της με την Μπέιτς είχε ληφθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, πριν δηλαδή τούς ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της.

Το περιστατικό αυτό, ωστόσο, δεν είναι μεμονωμένο. Στο παρελθόν, θρύλοι του στίβου όπως η Άλισον Φέλιξ και η Αλίσια Μοντάνιο είχαν εξαπολύσει πυρά κατά κολοσσών όπως η Nike, αποκαλύπτοντας ότι οι εταιρείες αυτές μείωσαν τις απολαβές τους έως και 70% ή διέκοψαν τα συμβόλαια τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.