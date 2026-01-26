Το Ολυμπιακό άθλημα που κινδυνεύει με αποκλεισμό λόγω ανισότητας των φύλων

Το Nordic Combined, ένα από τα πλέον παραδοσιακά αθλήματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων με αδιάλειπτη παρουσία από την πρώτη διοργάνωση του 1924, βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Παρά την πλούσια κληρονομιά του, το άθλημα που συνδυάζει το άλμα με σκι και το σκι αντοχής, απειλείται με οριστικό αποκλεισμό από το ολυμπιακό πρόγραμμα των Αγώνων του 2030 στις Γαλλικές Άλπεις, με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να καλείται να λάβει την τελική της απόφαση τον προσεχή Ιούνιο.

Η βασική αιτία είναι η έλλειψη έμφυλης ισότητας, καθώς το Nordic Combined παραμένει το μοναδικό Ολυμπιακό άθλημα που αποκλείει τις γυναίκες. Ενώ η ΔΟΕ προωθεί συστηματικά την ισότιμη εκπροσώπηση, έχοντας πετύχει τον στόχο της και το 47% των αθλητών/τριων στο Μιλάνο-Κορτίνα το 2026 θα είναι γυναίκες, το Nordic Combined συνεχίζει να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Η Διεθνής Ομοσπονδία Σκι (FIS) προγραμματίζει να καταθέσει επίσημο αίτημα για την ένταξη του γυναικείου σκέλους στο πρόγραμμα, ωστόσο αυτό δεν αναμένεται να συμβεί πριν από το καλοκαίρι του 2026, γεγονός που αφήνει το άθλημα εκτεθειμένο στις πιέσεις για εκσυγχρονισμό.

Τη φωνή των αθλητριών εκφράζει χαρακτηριστικά η 24χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια Άννικα Μαλασίνσκι, η οποία μέσα από την προσωπική της διαδρομή αναδεικνύει το παράδοξο του αποκλεισμού τους. Όπως επισημαίνει η ίδια, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αγωνίζονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο, παραμένουν αναγκασμένες να διεκδικούν το αυτονόητο: το δικαίωμα να σταθούν στην ίδια ολυμπιακή αφετηρία με τους άνδρες συναθλητές τους. Για τη Μαλασίνσκι και τις συναθλήτριές της, ο αγώνας δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα άλματα και το σκι, αλλά επεκτείνεται σε μια διαρκή διαμαρτυρία για τη συμπερίληψη, με την ελπίδα ότι το ολυμπιακό όνειρο θα πάψει σύντομα να είναι απροσπέλαστο λόγω φύλου.

Η αθλητική κοινότητα και οι εθνικές ομοσπονδίες, με επικεφαλής τη Γαλλία και τη Νορβηγία, καταβάλλουν έντονες προσπάθειες για τη διάσωση του αθλήματος. Κορυφαίοι αθλητές υπογραμμίζουν ότι η ενδεχόμενη κατάργηση του Βορείου Συνθέτου θα κλονίσει ολόκληρο το οικοσύστημα των χειμερινών σπορ, επηρεάζοντας άμεσα τόσο το άλμα με σκι όσο και το σκι αντοχής. Η απόφαση του Ιουνίου θα κρίνει αν το άθλημα θα καταφέρει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ολυμπιακής ατζέντας ή αν οι Αγώνες του 2026 θα αποτελέσουν τον τελευταίο σταθμό μιας αιωνόβιας πορείας.