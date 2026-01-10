Γκαμπριέλα Παπαδάκη: Η «κόλαση» που ζούσε κοντά στον παρτενέρ της και η σκληρή αλήθεια πίσω από τη δόξα

Η Γκαμπριέλα Παπαδάκη υπήρξε για χρόνια το πιο αρμονικό ζευγάρι στο καλλιτεχνικό πατινάζ μαζί με τον παρτενέρ της Γκιγιόμ Σιζερόν. Σχημάτισαν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος, κατακτώντας τίτλους, με αποκορύφωμα το χρυσό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του Πεκίνο το 2022. Η εικόνα τους έμοιαζε τέλεια. Στο νέο της βιβλίο όμως, η Παπαδάκη αποκαλύπυτει μία πραγματικότητα που απέχει πολύ από τα όσα ο κόσμος πίστευε για τη μεταξύ τους σχέση.

Στο «Pour ne pas disparaitre» («Για να μη χαθώ»), η 30χρονη πρωταθλήτρια, με καταγωγή από τον Κορυδαλλό και την Κρήτη, αφηγείται τα όσα φριχτά βίωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν μιλά μόνο για τις σεξουαλικές κακοποιήσεις που υπέστη στην εφηβεία της και τη βαθιά ψυχική κατάρρευση που ακολούθησε, αλλά και για μια επαγγελματική σχέση που σταδιακά μετατράπηκε σε μία εξουθενωτική σχέση όπου κυριαρχούσε ο φόβος.

Ο ψυχολογικός πόλεμος και η «συμμαχία» του κακοποιητή της με τη μητέρα της

Η Παπαδάκη περιγράφει τον Σιζερόν ως έναν παρτενέρ ελεγκτικό και υπερβολικά απαιτητικό. Μιλά για μια δυναμική εξουσίας που εδραιώθηκε με τα χρόνια, για ένα περιβάλλον συνεχούς κριτικής και για την αίσθηση ότι βρισκόταν διαρκώς υπό έλεγχο από εκείνον. «Η ιδέα να μείνω μόνη μαζί του με τρόμαζε», γράφει χαρακτηριστικά στο βιβλίο της, περιγράφοντας το πώς σταδιακά η συμπεριφορά του άλλαξε μέσα στα χρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη μετακόμισή τους στη Λιόν, όπου ένιωθε παγιδευμένη ανάμεσα στη μητέρα της που ήταν και προπονήτρια του ζευγαριού και τον παρτενέρ της. Όπως εξηγεί, συχνά ένιωθε ότι οι δύο τους συνωμοτούσαν εναντίον της, αποκλείοντάς τη από αγωνιστικές αποφάσεις και υπονομεύοντας σταδιακά τις ικανότητές της. Συγκλονιστικό είναι ένα περιστατικό που αναφέρει, όταν σε συζήτηση για τη μουσική των προγραμμάτων τους «δεν είχε καν καρέκλα στο τραπέζι για να κάτσω», μια εικόνα που, όπως λέει, την έκανε να αισθάνεται ακόμα πιο αόρατη.

Η εγκυμοσύνη που τερματίστηκε

Στο βιβλίο της αποκαλύπτει ότι η ίδια ήταν έγκυος στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα του 2019 στην Ιαπωνία, κάτι το οποίο εξελίχθηκε σε μία βαθιά τραυματική εμπειρία για εκείνη. Η διακοπή της εγκυμοσύνης έγινε υπό συνθήκες που την στιγμάτισαν ψυχολογικά και περιγράφει πως αυτό το γεγονός επηρέασε όχι μόνο την προσωπική της ζωή αλλά και τη σχέση της με τον Γκιγιόμ Σιζερόν.

Η πίεση και ο ψυχολογικός πόλεμος που της έκανε ο σύντροφός της κορυφώθηκε την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου. Η Παπαδάκη μιλά για κρίσεις πανικού, συνεχή έλεγχο στο τι τρώει και στο τι κάνει, φόβο να μπει στον πάγο να προπονηθεί και γενικά μια καθημερινότητα που την οδηγούσε στην πλήρη εξάντληση. Ακόμη και μετά τις κορυφαίες επιτυχίες τους στις παγκόσμιες περιοδείες και τα σόου, περιγράφει συμπεριφορές του Σιζερόν που την τρόμαζαν, όπως φωνές και χειρονομίες.

Η ίδια αποφάσισε να εγκαταλείψει τον παρτενέρ της όταν του εκμυστηρεύτηκε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά εναντίον ενός από τους ανθρώπους που την είχαν κακοποιήσει στα παιδικά της χρόνια. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος της απάντησε πως αν το έκανε, δεν θα συνέχιζαν να αγωνίζονται μαζί!

Σήμερα, η ίδια θέλει μέσω του βιβλίου της να κάνει έναν απολογισμό της καριέρας της, ωστόσο, αυτό που την παρακίνησε να το γράψει ήταν το να σώσει άλλες γυναίκες από αντίστοιχες καταστάσεις. Η 30χρονη πλέον Ολυμπιονίκης μεταφέρει την σκληρή πραγματικότητα για τα όσα μπορεί να κρύβονται πίσω από τα μετάλλια, τις διακρίσεις και τα πλατιά χαμόγελα των πρωταθλητών, παρακινόντας όσες γυναίκες βιώνουν τα ίδια να φύγουν και να βρουν ξανά τον εαυτό τους.