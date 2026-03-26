Μια διαφορετική… εμφάνιση έκανε η Κέιτλιν Κλαρκ στο Gainbridge Fieldhouse, την ώρα που οι Ιντιάνα Πέισερς υποδέχονταν τους Λος Άντζελες Λέικερς των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς.

Η σταρ των Indiana Fever άφησε για λίγο τις μπασκετικές της υποχρεώσεις και φόρεσε… φωτογραφικό γιλέκο, παίρνοντας θέση πίσω από τη baseline ως διαπιστευμένη φωτογράφος των Πέισερς. Μάλιστα, είχε μέχρι και τη δική της καρέκλα με το προσωπικό της logo, απολαμβάνοντας έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο από εκείνον που την έχουμε συνηθίσει μέσα στο γήπεδο.

Η Κλαρκ, που έχει «δεθεί» με την Ιντιάνα και διατηρεί στενή φιλική σχέση με τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον και τη σύντροφό του, Τζέιντ Τζόουνς, δεν έχασε την ευκαιρία να τους απαθανατίσει πριν το τζάμπολ, ανεβάζοντας το στιγμιότυπο στα social media κάνοντας τους υπόλοιπους φωτογράφους να... ζηλέψουν.

Caitlin learning in real time the struggle of taking a close-up photo when you're using a 70-200 lens

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Κλαρκ συνέχισε να τραβά στιγμές από το ματς, με μια από αυτές να γίνεται viral: την ώρα που ο ΛεΜπρόν διαμαρτυρόταν έντονα στους διαιτητές, η κάμερα έδειξε την ίδια να τον «σημαδεύει» με τον φακό της, εκμεταλλευόμενη το στιγμιότυπο σε άψογο timing.

Caitlin Clark casually taking pics of LeBron crashing out on the refs 🤣

Όσο για το παιχνίδι, οι Λέικερς άντεξαν στην αντεπίθεση των Πέισερς και πήραν τη νίκη με 137-130, έχοντας σε τρομερή βραδιά τον Ντόντσιτς που σταμάτησε στους 43 πόντους.

Για την Κλαρκ, πάντως, το αποτέλεσμα ίσως πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς φαίνεται πως βρήκε ένα νέο τρόπο έκφρασης, ούσα εξίσου αποδοτική όσο περιμένει την έναρξη της νέας σεζόν στο WNBA, μετά και την πρόσφατη επιστροφή της στη δράση με την Team USA στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

