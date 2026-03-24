Αλίσα Λέμαν: «Ο κόσμος δεν βλέπει τη δουλειά που καταβάλλω»

Τη δική της απάντηση σε όσους την κρίνουν έδωσε (ξανά) η Αλίσαν Λέμαν. Γνωστή άλλωστε για τις απαντήσεις της έκανε σαφές στους επικριτές της ότι δεν δίνει προτεραιότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναντι της ποδοσφαιρικής της καριέρας.

Να θυμίσουμε πως μια από τις πιο γνωστές ποδοσφαιρίστριες στον κόσμο πήγε στη Λέστερ που παλεύει για τη ζωή της. Στη συνέντευξη που έδωσε η 26χρονη επιμένει ότι η προσοχή της παραμένει εξ ολοκλήρου στο γήπεδο και όχι στα social media, που κάνει πάταγο!

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ελβετίδα έχει τεράστια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μετρά 16 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και 11,8 εκατομμύρια στο TikTok. Όμως η διαδικτυακή της παρουσία έχει προκαλέσει συζητήσεις.

«Μερικές φορές, είναι απογοητευτικό. Ο κόσμος δεν βλέπει τη δουλειά που καταβάλλω. Νομίζουν ότι απλά προπονούμαι και μετά πηγαίνω σπίτι για να φτιάξω βίντεο στο TikTok. δεν είναι αλήθεια. Είμαι πολύ επαγγελματίας. Δίνω πάντα τα πάντα στο γήπεδο και θέλω να είμαι η καλύτερη. Αν δεν έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό όταν ελέγχω τα στατιστικά μου μετά την προπόνηση, θα κάνω επιπλέον γύρους για να προσπαθήσω να βελτιωθώ. Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται ό,τι θέλει, αλλά ό,τι κάνω έχει ως στόχο να γίνω η καλύτερη παίκτρια που μπορώ» , δήλωσε αρχικά στο BBC Sport.



Όσον αφορά τη σύντομη θητεία της στην Ιταλία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Υπέγραψα μακροχρόνιο συμβόλαιο στο Κόμο, αλλά μετά από ένα μήνα συνειδητοποίησα ότι δεν μου άρεσε και ήθελα να επιστρέψω στην Αγγλία. Μου αρέσει πολύ εδώ, το ποδόσφαιρο είναι καλύτερο και η Αγγλία μου φαίνεται σαν το σπίτι μου», σημείωσε.